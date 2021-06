Il commissario Montalbano: ‘Riccardino’ si farà. L’indiscrezione

editato in: da

Da oltre vent’anni Il Commissario Montalbano fa compagnia al pubblico italiano. Una serie televisiva di successo, adatta alla famiglie che, stagione dopo stagione, ha conquistato sempre più apprezzamenti e, soprattutto, fan. E adesso per coloro che, non senza tristezza, si erano rassegnati all’idea di non poter più vedere nuovi capitoli in tv, arriva una bella notizia.

Salvo Montalbano, personaggio tratto dai romanzi di Andrea Camilleri e interpretato con professionalità da Luca Zingaretti, continuerà infatti a farci compagnia ancora per un po’. A dichiararlo uno degli attori principali dello show, Angelo Russo, che fin dalla prima edizione interpreta Agatino Cattarella, assistente dell’amato commissario di Vigata che con comicità e ironia ha fatto breccia nel cuore del pubblico.

L’attore ha affermato, come riporta il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che la Palomar, casa di produzione de Il Commissario Montalbano, gli avrebbe rivelato che sono in programma ben altri due episodi per concludere il ciclo dei romanzi trasmessi in tv. Nulla, però, si sa ancora sui tempi di realizzazione e di messa in onda.

Al momento, infatti, si tratta solo di una indiscrezione, seppur piuttosto affidabile. Nei palinsesti Rai non c’è ancora traccia delle nuove puntate. Sarebbe, però, questione di tempo prima che il nuovo capitolo, “Riccardino”, venga messo in programmazione.

Una notizia, questa, che riporta il sorriso sugli affezionatissimi ammiratori de Il Commissario Montalbano che pensavano di averlo definitamente salutato lo scorso marzo, quando è andato in onda ‘Il metodo Catalanotti”, che ha raggiunto ha raggiunto circa 9.016.000 spettatori con uno share del 38.4%

Con la realizzazione di ‘Riccardino’, però, verrebbero soddisfatte tutte le richieste di coloro che volevano poter vedere anche la trasposizione dell’ultimo dei romanzi della fortunata saga di Andrea Camilleri, scritto nel 2005, poi rimaneggiato nel 2016 e pubblicato postumo nel 2020, prima della chiusura definitiva.

La curiosità cresce. Luca Zingaretti, nell’eventualità di un nuovo ultimo episodio, tornerà a vestire i panni di Salvo Montalbano? I fan, già prima di ricevere questa notizia, lo aveva esortato a tornare ad interpretare il commissario per dare degna conclusione alla serie con ‘Riccardino’. Per avere maggiori notizie, però, non si può far altro che attendere e sperare che il desiderio di milioni e milioni di spettatori venga finalmente realizzato.