Ascolti tv 14 gennaio: Il Commissario Montalbano sfida Fazio e Terra Amara

Fonte: Getty Images Fabio Fazio

La seconda settimana di gennaio si chiude con una programmazione tv ricca e varia. Domenica 14 Rai 1 trasmette l’amatissima serie Il Commissario Montalbano, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, con l’interpretazione di Luca Zingaretti. In diretta competizione con le indagini del Commissario siciliano c’è la soap turca Terra Amara, che attrae sempre gran parte dei telespettatori, appassionati delle vicende dei protagonisti. Sul NOVE invece riprende dopo la pausa natalizia Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio, dopo il passaggio da Rai a Discovery, continua ad attirare consensi. Nella puntata di domenica sera lo studio del talk ospita Papa Francesco.

Su Rai 3 va in onda Report, mentre su Rete 4 Zona Bianca. Italia 1 punta invece su un film Marvel, Wonder Woman, conquistando sicuramente i cuori dei più giovani.

Prima serata, ascolti tv 14 gennaio 2024: vince Terra Amara

Domenica 14 gennaio 2024, Rai 1 trasmette (in replica) Il Commissario Montalbano – La Vampa d’Agosto, che conquista 2.675.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 Terra Amara conta un a.m. di 2.769.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai 2 9-1-1 tiene incollati allo schermo .000 spettatori (%) e 9-1-1: Lone Star vede .000 spettatori (%). Su Italia 1 il film Marvel Wonder Woman fa sognare .000 spettatori con il % di share. Su Rai 3, dopo una presentazione (.000 – %), Report informa .000 spettatori con il % (Plus: .000 – %). Su Rete 4 Zona Bianca vede .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il profumo del mosto selvatico appassiona .000 spettatori con il %. Su Tv8 Petra 2 in prima tv free registra .000 spettatori con il %. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (.000 – %), Che Tempo Che Fa racconta a 2.641.000 spettatori con il 13% nella prima parte 1.266.000 spettatori con il 9.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time: ascolti tv 14 gennaio

Su Rai 1 Affari Tuoi fa giocare .000 spettatori e il %. Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie .000 spettatori (%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conta .000 spettatori (%). Su Rai 3 Chesarà… arriva a .000 spettatori (%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend conquista .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince .000 spettatori pari al %. Su Tv8 4 Ristoranti fa sognare .000 spettatori (share del %).

Preserale: ascolti tv 14 gennaio 2024

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha incollato davanti al video .000 spettatori (%) mentre L’Eredità Weekend ha giocato con .000 spettatori (%). Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha raccolto .000 spettatori (%) mentre Avanti un Altro! Weekend ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (.000 – %), Novantesimo Minuto ha registrato .000 spettatori (%) e Novantesimo Minuto Tempi Supplementari ha raccolto .000 spettatori (%). Squadra Speciale Cobra 11 è visto da .000 individui medi (share del %). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video .000 spettatori (%) mentre C.S.I. Miami ha siglato .000 spettatori (%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato .000 spettatori con il %. Su La7 The Imitation Game coinvolge .000 spettatori (%). Su Tv8 Galà di Pattinaggio – Bol on Ice 2024 raduna .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy segna .000 spettatori (%) e Che Tempo Che Farà raccoglie .000 spettatori (%).

Ascolti tv 14 gennaio: in aggiornamento dalle 10:00