Ascolti tv del 21 gennaio: la soap Terra amara vince su Montalbano

Fonte: IPA Luca Zingaretti

Domenica di indagini quella del 21 gennaio 2024: su Rai 1 torna Il Commissario Montalbano. La serie tratta dal romanzo di Andrea Camilleri, con l’interpretazione di Luca Zingaretti non manca mai di coinvolgere gli spettatori, tra riflessioni e risate. Il Commissario siciliano sfida in direttissima la soap turca Terra Amara, che attrae sempre gli appassionati delle vicende dei protagonisti.

Sul NOVE invece va in onda Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona bianca. Italia 1 punta hai fan dei supereroi Marvel, con Wonder Woman 1984.

Prima serata, ascolti tv domenica 21 gennaio: vince Terra Amara

Domenica 21 gennaio 2024, Rai1 trasmette Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio che conquista 2.628.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 Terra Amara conta un a.m. di 2.882.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 768.000 spettatori (3.8%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 805.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Wonder Woman 1984 ha collezionato 1.202.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.443.000 – 7.1%), Report ha raccolto davanti al video 1.703.000 spettatori con il 9% (Plus: 1.322.000 – 8.4%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 593.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Il momento di uccidere ha interessato 431.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Petra 2 in prima tv free ha registrato 498.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (.000 – %), Che Tempo Che Fa segna 1.922.000 spettatori con il 9.6% nella prima parte e 1.024.000 spettatori con l’8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, ascolti tv 21 gennaio 2024

Affari Tuoi su Rai1 gioca con 5.068.000 spettatori e il 24.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.975.000 spettatori (14.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 1.242.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 812.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend convince 639.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 599.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 779.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 662.000 spettatori (share del 3.3%).

Preserale: ascolti 21 gennaio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 piace a 3.347.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità Weekend fa giocare con 4.499.000 spettatori (25.1%). Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha raccolto 2.679.000 spettatori (17.9%) mentre Avanti un Altro! Weekend ha intrattenuto 3.552.000 spettatori (20.4%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (414.000 – 3%), Novantesimo Minuto registra 599.000 spettatori (4%) nella prima parte e 561.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. Squadra Speciale Cobra 11 è visto da 463.000 individui medi (share del 2.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 445.000 spettatori (2.8%) mentre C.S.I. Miami ha siglato 711.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.615.000 spettatori con il 14.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 551.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Beyond Borders – Amore senza confini coinvolge 185.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Hotel raduna 362.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy segna 444.000 spettatori (3%) e Che Tempo Che Farà raccoglie 427.000 spettatori (2.3%).