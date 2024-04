Fonte: IPA Luciana Littizzetto e Roberto Bolle nel 2016

Un 21 aprile all’insegna dell’intrattenimento e dell’informazione, in cui gli ascolti tv hanno rivelato le preferenze del pubblico verso le varie proposte che emittenti pubbliche e private hanno messo in campo per rendere piacevole la lunga serata domenicale. Su Rai1, come di consueto, sono andate in onda le repliche di Màkari, fiction di successo con Claudio Gioè, mentre Canale5 ha risposto con una nuova puntata de Lo show dei record di Gerry Scotti.

Su Rai3, è andato in onda l’appuntamento settimanale con Report di Sigfrido Ranucci, che starebbe seriamente pensando di lasciare la Rai per dirigersi verso altri lidi, mentre su Rai2 è stata trasmessa la quinta stagione di 9-1-1. Italia1 ha invece proposto The Lost City, mentre sul NOVE abbiamo visto una nuova puntata di Che tempo che fa in cui Luciana Littizzetto è finita ancora in braccio a Roberto Bolle, rischiando – ancora una volta – di incrinarsi una costola com’era accaduto in passato.

Prima serata, ascolti tv del 21 aprile: vince Lo show dei record, bene Fazio

Su Rai1, Màkari in replica ha ottenuto 2.382.000 spettatori pari al 13,8% di share. Su Canale5, l’ultima puntata de Lo Show dei Record di Gerry Scotti ha fatto segnare 2.014.000 spettatori pari al 14,5% di share. Su Rai2 9-1-1 ha appassionato 723.000 spettatori (3,6%) e 9-1-1: Lone Star ha conquistato 799.000 spettatori (4,3%). Su Italia1 The Lost City ha conquistato 1.261.000 spettatori con il 7,3% di share.

Su Rai3 – dopo una presentazione di 36 minuti (1.328.000 – 6,6%) – Report ha collezionato 1.824.000 spettatori con il 9,9% (Plus a 1.243.000 e l’8,2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio interessa a 737.000 spettatori con il 5,5% di share. Su La7 Il Giovane Hitler ha interessato 266.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Operation Fortune ha registrato 321.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.004.000 – 5,7%), Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ottiene 2.230.000 spettatori con l’11,4% nella prima parte e 1.473.000 spettatori con l’11,9% nella seconda parte, Il Tavolo, in onda dalle 22.19 alle 0.34 (L’Importante È Finire: 586.000 – 19,1%).

Access Prime Time, dati del 21 aprile

Su Rai1 Affari Tuoi di Amadeus colleziona 5.252.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint sigla 2.783.000 spettatori (14%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.248.000 spettatori (6,3%). Su Rai3 Chesarà… di Serena Bortone in risalita dopo il caso Scurati conquista 956.000 spettatori (5,1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend si prende 687.000 spettatori (3,6%) nella prima parte e 551.000 spettatori (2,7%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica fa segnare 832.000 spettatori pari al 4,2%. Su Tv8 4 Ristoranti si prende 549.000 spettatori (share del 2,9%).

Il preserale, dati del 21 aprile

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 di Marco Liorni si prende 2.791.000 spettatori con il 21,3% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.041.000 spettatori con il 26,6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha ottenuto 2.000.000 spettatori (16,1%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.701.000 spettatori (18,3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha ottenuto 529.000 spettatori (4,4%) nella prima parte e 484.000 spettatori (3,4%) nella seconda parte Tempi Supplementari.

Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 444.000 spettatori con il 2,6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha interessato 421.000 spettatori (3,1%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 641.000 spettatori (3,7%). Su Rai3 l’informazione dei TGR raccoglie 2.229.000 spettatori con il 14,2%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 524.000 spettatori con il 3,1%. Su La7 – dalle 19.35 alle 19.51 – Uozzap! Classic conquista 183.000 spettatori (1,2%). Su Tv8 Race Anatomy si prende 143.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy conquista 284.000 spettatori (2,3%) mentre Che Tempo Che Farà è la scelta di 362.000 spettatori (2,3%).