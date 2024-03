Fonte: IPA Claudio Gioè

L’ultimo scontro tra Màkari e Lo show dei record ha stabilito il vincitore della corsa agli ascolti tv del 10 marzo. Claudio Gioè ha infatti chiuso la terza stagione della fortunata fiction di Rai1 che si è confermata campionessa di share della prima serata della domenica, mentre il programma condotto da Gerry Scotti ha lentamente risalito la china ottenendo un riscontro sempre migliore e stabile, fino a raggiungere risultati più che soddisfacenti nonostante la battuta in ritirata delle ultime puntate. Ma chi ha vinto? I risultati non sorprendono visto l’andamento delle settimane precedenti, ma la fiction di Rai1 chiude in rialzo.

Prima serata, ascolti tv del 10 marzo: Màkari vince ancora

Màkari 3, fiction di Rai1 con Claudio Gioè, chiude con un ottimo risultato. Gli ascolti tv del 10 marzo rivelano infatti che la prima serata di Rai1 ha trionfato con il 24,1% di share, mentre Lo show dei record rimane molto indietro, senza riuscire a superare il 13,1%. Su Rai2, 9-1-1 ha ottenuto 671.000 spettatori (3,2%) e 9-1-1: Lone Star ha raccolto 656.000 spettatori (3,4%).

Su Italia1 Biancaneve e il Cacciatore ha ottenuto 901.000 spettatori con il 5,2% di share. Su Rai3, Indovina Chi Viene a Cena ha radunato davanti al video 980.000 spettatori con il 5,1% (anteprima a 803.000 e il 3,9%). Su Rete4, Zona Bianca – con la conduzione di Giuseppe Brindisi – viene visto da 556.000 spettatori con il 4,1% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 356.000 spettatori con l’1,8%. Su Tv8 Gran Premio del Qatar di Moto GP ha registrato 1.150.000 spettatori con il 5,7% (Grid nel pre e nel post: 603.000 – 2,9%).

Access Prime Time, dati del 10 marzo

Su Rai1 Affari Tuoi, con la conduzione di Amadeus, raccoglie 5.354.000 spettatori pari al 26,6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raduna 2.770.000 spettatori (13,3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha conquistato 1.221.000 spettatori (5,9%). Su Rai3 Chesarà… di Serena Bortone arriva a 631.000 spettatori (3,1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha interessato 608.000 spettatori (3%) nella prima parte e 659.000 spettatori (3,1%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica di Massimo Gramellini convince 908.000 spettatori pari al 4,4%.

Il preserale, dati del 10 marzo

Su Rai1, L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 di Marco Liorni raduna 3.026.000 spettatori con il 19,2% mentre L’Eredità Weekend piace a 4.289.000 spettatori con il 24,3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story di Paolo Bonolis ha ottenuto 2.357.000 spettatori (15,5%) mentre Avanti un Altro! Story ha totalizzato 3.150.000 spettatori (18,3%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera (422.000 – 3,1%), Novantesimo Minuto ha totalizzato 637.000 spettatori (4,2%) nella prima parte e 358.000 spettatori (3,1%) nella seconda parte Tempi Supplementari. Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 414.000 spettatori e il 2,1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha interessato 375.000 spettatori (2,3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 572.000 spettatori (3%).

Su Rai3 l’informazione dei TGR informa 2.286.000 spettatori con il 12,5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore si prende 538.000 spettatori con il 2,7%. Dall’11 marzo, l’appuntamento con la soap tedesca è spostato al mattino, per la prima volta nella sua storia, mentre Federica Panicucci arriva alle 10,55 con Roberto Poletti per Mattino 4. Su La7 Brubaker ottiene 311.000 spettatori (2,1%). Su Tv8 la gara di Moto 2 del Gp del Qatar si prende 532.000 spettatori (3,5%). La gara di Moto 2 del Gp del Qatar ottiene 636.000 spettatori (share del 3.3%). Sul Nove Little Big Italy conquista 348.000 spettatori (2,3%) mentre Che Tempo Che Farà – prima del consueto appuntamento con Fabio Fazio – raccoglie 482.000 spettatori (2,6%).