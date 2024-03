Fonte: IPA Chiara Francini

La domenica di Rai1 torna alla normalità dopo la fine di Màkari 3, serie di grande successo che ha visto protagonista Claudio Gioè, e torna con un film tv in cui non mancano i grandi nomi. Gli ascolti tv del 17 marzo rivelano infatti se l’esperimento di Una scomoda eredità, che ha segnato il ritorno in video di Chiara Francini, ha ottenuto i risultati sperati contro Lo Show dei Record, che ha sofferto un po’ troppo i risultati della fiction della prima Rete che si è conclusa da 7 giorni. Ma chi ha vinto l’ennesima corsa allo share?

Prima serata, ascolti tv del 17 marzo: Una scomoda eredità batte Lo Show dei Record

Un grande risultato per Una scomoda eredità, film di Rai1 in replica, che si prende il 18,7% contro Lo Show dei Record, ancora indietro nonostante l’opportunità offerta dei competitor e si ferma 14,9%, comunque in crescita rispetto alle puntate precedenti. Un’annata non facile per Gerry Scotti, che ogni settimana deve inseguire le proposte della concorrenza sperando di ottenere un risultato migliore. Il suo pubblico gli rimane comunque fedele, come dimostrano i dati che non scendono mai sotto una certa soglia, mentre lui rimane un volto rassicurante di Canale5 a cui i telespettatori – e il suo ad Pier Silvio Berlusconi – sono davvero affezionati.

Su Rai2, 9-1-1 ha radunato 737.000 spettatori (3,6%) e 9-1-1: Lone Star ha ottenuto 803.000 spettatori (4,3%). Su Italia1, Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha totalizzato 835.000 spettatori con il 4,8% di share. Su Rai3, Indovina Chi Viene a Cena si è preso 1.034.000 spettatori con il 5,5% (anteprima a 715.000 e il 3,5%, ultimi 5 minuti: 624.000 – 3,9%). Su Rete4 Zona Bianca, con la conduzione di Giuseppe Brindisi, viene visto da 595.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide Presenta – Sacrificate Cassino ha totalizzato 289.000 spettatori con l’1,7%. Su Tv8 L’Uomo sul Treno – The Commuter ha conquistato 351.000 spettatori con il 2%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.013.000 – 5,2%), Che Tempo Che Fa – nel consueto appuntamento con Fabio Fazio – si prende 2.063.000 spettatori con il 10,3% nella prima parte e 1.301.000 spettatori con il 1,4% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22,15 alle 0,46 (L’Importante È Finire: 401.000 – 7,9%)

Access Prime Time, dati del 17 marzo

Su Rai1. Affari Tuoi – con Amadeus – fa sintonizzare 5.428.000 spettatori pari al 26,8%. Su Canale5 Paperissima Sprint si prende 2.664.000 spettatori (13,2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.182.000 spettatori (5,9%). Su Rai3 Chesarà… di Serena Bortone raggiunge 704.000 spettatori (3,6%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 568.000 spettatori (2,9%) nella prima parte e 594.000 spettatori (2,9%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 754.000 spettatori pari al 3,7%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 780.000 spettatori (share del 3,9%).

Il preserale, dati del 17 marzo

Su Rai1, L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 di Marco Liorni sigla 2.974.000 spettatori con il 20,5% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.347.000 spettatori con il 25,8%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story di Paolo Bonolis ha raccolto 2.099.000 spettatori (15,5%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.036.000 spettatori (18,5%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera (386.000 – 3,3%), Novantesimo Minuto ha interessato 756.000 spettatori (5,6%) nella prima parte e 668.000 spettatori (4,1%) nella seconda parte Tempi Supplementari. Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 511.000 spettatori con il 2,7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 484.000 spettatori (3,2%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 686.000 spettatori (3,7%). Su Rai3 l’informazione dei TGR interessa a 2.251.000 spettatori con il 12,8%. Su Rete4 Terra Amara si prende 354.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Paura d’Amare totalizza 272.000 spettatori (2%). Su Tv8 4 Hotel conquista 310.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy interessa a 275.000 spettatori (2,1%) mentre Che Tempo Che Farà totalizza 443.000 spettatori (2.5%).