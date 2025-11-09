Arrivare rilassati al Natale, destreggiandosi fra i drammi di ogni giorno, è cosa assai ardua: sì, ma meno grazie al Calendario dell'Avvento 2025 di Rituals. Cosa contiene e perché dovresti comprarlo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Amazon Calendario Avvento Rituals 2025

Come arrivare in forma smagliante a Natale 2025? Ritagliandosi un momento intimo per prendersi cura di sé ogni giorno, da capo a piedi, sino al 25 dicembre. Niente di più facile, con la spalla giusta: ed ecco che, in quest’ottica, accorre in nostro aiuto il Calendario dell’Avvento 2025 di Rituals, pronto a regalarci una coccola al dì sino alla fatidica data.

Grazie ai trattamenti contenuti al suo interno l’attesa sarà non solo più dolce, ma anche estremamente rilassante: l’idea alla base è quella di trasportare la medesima atmosfera che caratterizza le spa a casa, per un’esperienza extra lusso alla portata di tutti. Tra le 24 caselle numerosi sono infatti i prodotti dedicati alla cura del corpo, altri sono invece essenziali per la casa, tra cui speciali edizioni limitate per un indimenticabile periodo delle Feste. Un presente perfetto, insomma, per assaporare momenti di gioia durante l’intero mese o per deliziare le persone che ci circondano.

Calendario dell’Avvento RITUALS 2025: The Ritual of Advent Calendario Avvento beauty con prodotti per la cura del corpo firmati Rituals

La sua graziosa estetica a forma di corona lo rende inoltre adatto da appendere alla parete o da disporre su di un mobile, decorando oltretutto l’ambiente con un design natalizio unico.

Il prezzo è di 89.90 €, ovvero 4 € circa a prodotto, il che significa risparmiare fortemente su ciascuno di essi, che normalmente hanno un costo decisamente più elevato.

Cosa contiene il Calendario dell’Avvento di Rituals 2025?

Ma cosa contiene questo Calendario nello specifico? Dopotutto in certi casi la curiosità è utile per fare acquisti ponderati. Perciò ecco cosa sappiamo:

– Maschera Viso The Ritual of Namaste – Formato viaggio (10 g)

– Acqua Micellare The Ritual of Namaste – Formato viaggio (30 ml)

– Acqua profumata per capelli e corpo Amsterdam Collection – Formato viaggio (20 ml)

– Guanto esfoliante The Ritual of Ayurveda

– Maschera per Capelli Keratin Miracle Recovery Collection Elixir – Formato viaggio (20 ml)

– Cucchiaio

– Olio corpo scintillante The Ritual of Karma – Formato viaggio (30 ml)

– Sapone nero The Ritual of Hammam – Formato viaggio (70 ml)

– Olio doccia The Ritual of Ayurveda – Formato viaggio (75 ml)

– Olio secco The Ritual of Ayurveda – Formato viaggio (30 ml)

– Booster Parfum & Ammorbidente 2 in 1 Sakura – Formato viaggio (75 ml)

– Salviette Struccanti The Ritual of Namaste

– Balsamo mani The Ritual of Ayurveda – Formato standard (70 ml)

– Maschera idratante da notte Jing – Formato viaggio (40 ml)

– Shampoo Idratante – Formato viaggio (70 ml)

– Balsamo Idratante – Formato viaggio (70 ml)

– Schiuma idratante The Ritual of Hammam – Formato viaggio (50 ml)

– Bagnoschiuma in gel Intuitia – Formato viaggio (50 ml)

– Bagnoschiuma in gel The Ritual of Jin – Formato viaggio (50 ml)

– Acqua profumata per Cuscino e Corpo The Ritual of Jing – Formato viaggio (20 ml)

– Crema Corpo The Ritual of Jing – Formato viaggio (70 ml)

– Candela Private Collection Cashmere Rose – Formato viaggio (25 g)

– Candela Private Collection Hibiscus Dream – Formato viaggio (25 g)

– Candela Soulful Collection Love – Formato viaggio (25 g)

– Candela Soulful Collection Gratitude – Formato viaggio (25 g)

Perché sceglierlo?

Insomma, il Calendario dell’Avvento 2025 di Rituals è più ricco e ghiotto che mai. Se quanto detto sino ad ora non sia stato sufficiente a convincere a fare l’acquisto, però, forse potrebbe esserlo l’idea di concedersi (o regalare ad altri) quei preziosi attimi di benessere quotidiano a cui durante l’anno si fa fatica a ritagliare spazio. Dopotutto è finalmente la stagione delle Feste, giusto?.

