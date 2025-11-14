Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock I romanzi d'amore che ci fanno battere il cuore

Leggere un libro rosa non significa solo immergersi in una storia d’amore, ma significa anche esplorare le proprie emozioni, scoprire storie che lasciano il segno, lasciarsi trascinare in trame che ci parlano della vita, di ciò che di bello o brutto può accadere in un’esistenza e di come i sentimenti possano essere forza propulsiva di rinascita.

Grazie al Mese della lettura su Amazon possiamo fare incetta di libri con sconti fino al 15% per quanto riguarda i cartacei e il 50% per gli ebook. Ma non solo.

Un’altra promo super interessante riguarda Kindle Unlimited: possiamo usufruire del servizio a soli 0,99 centesimi per tre mesi. Ma attenzione: è un’offerta limitata, dura solo fino al 14 novembre, quindi il momento giusto per aderire è questo.

E per chi ama gli audiolibri c’è quella di Audible, che prevede un costo di 0,99 centesimi al mese per tre mesi: è attiva fino al 12 dicembre.

Otto romance per tornare a innamorarsi dell’amore, scelti fra i bestseller e in promo: ci sono titoli usciti anche negli anni passati, ma perfetti in ogni momento della nostra vita.

Fearless. Coraggio e destino di Lauren Roberts

È nella classifica dei più venduti tra i romantasy: stiamo parlando di Fearless. Coraggio e destino di Lauren Roberts pubblicato da Newton Compton. Si tratta del quarto volume di una serie (quindi vale la pena acquistarli tutti) che vede come protagonista Paedyn, in questo libro costretta al matrimonio con un uomo che non ama. Perché il suo cuore è di un altro. Il libro e la saga giusti per chi cerca avventura e amore.

Limitless. Senza morale di Karim B.

Primo volume di una trilogia in classifica tra i dark romance, Limitless. Senza morale di Karim B. è un libro dalle tinte più scure ed è la lettura ideale per chi ama le storie d’amore più intense e dure. Infatti, tra gli ingredienti ci sono rancori antichi, vendette e sentimenti perduti. La storia di Sky Miller e di Trevor De Marco ci cattura e ci travolge dalla prima all’ultima pagina. Per chi cerca passione, tormento e colpi di scena.

Mille pezzi del mio cuore di Tillie Cole

Tillie Cole ha una capacità incredibile: quella di scrivere storie che sono una vera e propria giostra di emozioni. Proprio come accade in Mille pezzi del mio cuore (Always Publishing), il libro ci parla di perdita, di lutto, ma anche di rinascita attraverso l’amore. Infatti è quello che provano Savannah e Cael, entrambi prigionieri del dolore e della mancanza, troveranno una nell’altro la forza di tornare a provare emozioni. Per chi ha bisogno di una rinascita.

Mile high. Sfiorando il cielo di Liz Toforde

Chi ama lo sport può trovare in Mile high. Sfiorando il cielo di Liz Toforde (Always Publishing) non solo il perfetto romance ma anche una storia che riesce a coniugare la passione per l’attività fisica con i sentimenti. In questo volume conosciamo Stevie, assistente di volo per una squadra di hockey, ed Evan uno degli atleti. Tra loro esploderanno le scintille e dovranno superare anche alcuni ostacoli.

Cuori magnetici. Love me love me di Stefania S

È stato pubblicato nel 2023 da Sperling & Kupfer e a allora domina le classifiche: stiamo parlando del primo libro della serie Love me love me di Stefania S., di cui ovviamente vale la pena acquistare tutti i volumi. Cuori magnetici ci fa conoscere June, una ragazza che si è trasferita da poco a Laguna Beach in California: è qui che, nella nuova scuola dove è iscritta l’ultimo anno, incontra James, ovvero il prototipo di cattivo ragazzo. Per chi ama le storie d’amore tormentate e appassionanti.

Fourth Wing di Rebecca Yarros

Un fantasy uscito nel 2023 e ancora in cima alle classifiche: Fourth Wing di Rebecca Yarros è stato – ed è ancora – un caso editoriale. Si tratta, anche in questo caso, del primo volume di una serie che ci porta all’interno dell’Accademia militare di Basgiath, dove vengono addestrati i cavalieri di draghi. E questo libro oltre all’avventura mescola anche i sentimenti, tutti: partendo dall’odio per arrivare all’amore. I personaggi sono delineati alla perfezione e ci si affeziona. Il perfetto inizio di una serie che ha conquistato i lettori e adatto a chi cerca azione, fantasy e amore. Pubblicato da Sperling & Kupfer.

Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore

Un piccolo paesino, un caffè ereditato dalla zia, l’incontro con uno scontroso contadino e un mistero da risolvere: sono questi gli ingredienti di un romance che ha il profumo dell’autunno e delle letture più cozy. Si tratta di Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè di Laurie Gilmore, un libro che ci porta a Dream Harbor e che è perfetto per chi ha voglia di cambiare vita. Pubblicato da Newton Compton.

La lettera di Natale di Karen Swan

Per chi vuole immergersi nel perfetto libro delle feste la risposta arriva da La lettera di Natale di Karen Swan pubblicato da Newton Compton. Natasha è la protagonista, che durante le vacanze invernali è riuscita a riavvicinarsi al marito. Se non fosse che la figlia ha perso il suo peluche e che lei, per ritrovarlo, pubblica un appello sui social. Da qui prende il via una speciale corrispondenza con un escursionista che si trova alle pendici dell’Himalaya, che promette di restituirla una volta tornato…

