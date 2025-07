iStock Libri da leggere: i romanzi di luglio

Libri che lasciano il segno, che fanno vivere emozioni uniche o avventure incredibili, romanzi che ci leggono dentro o in cui trovare le risposte alle nostre domande: non c’è un momento perfetto per prendere tra le mani un volume e gettarsi a capofitto tra le sue pagine. Ma ci sono tantissimi istanti perfetti, che diventano tali quando lo facciamo.

Ecco che, però, l’estate, con le vacanze, la possibilità di trascorrere giornate in spiaggia, o in piscina, in montagna o campagna, diventa il periodo dell’anno ideale per perdersi e ritrovarsi in una storia.

I dieci libri che vale la pena leggere a luglio, da portare in vacanza, o che ci fanno compagnia nelle sereta dopo il lavoro, per tutti i tipi di lettrice.

Il cuore indomito delle donne di Joshilyn Jackson

Una storia al femminile, premiata come miglior romanzo dall’American Library Association. È quella di Leia che torna nella casa di famiglia dopo molti anni per dare una notizia alla sorella e alla nonna. Qui scoprirà più di un segreto legato al passato, tutti collegati all’amicizia, alla lealtà e alla solidarietà femminile. Il cuore indomito delle donne di Joshilyn Jackson – pubblicato da Libreria Pienogiorno – è uno di quei libri che lasciano il segno a lungo.

Verrà l’alba, starai bene di Gianluca Gotto

Solitudine, salute mentale, perdita, ma anche accettazione di sé, amicizia e guarigione: Verrà l’alba, starai bene è il nuovo romanzo di Gianluca Gotto pubblicato da Mondadori, in cui lui affronta in maniera profonda e attuale temi importanti e che toccano le corde del cuore. La storia di Veronica è di quelle che restano e che possono diventare una bussola anche per noi.

Il talento della rondine di Matteo Bussola

Un libro sul talento, quello che si sogna di avere, quello che si nutre con dedizione e quello che si ha. Un libro che parla di amore, di vita e di tre giovani alle prese con la scoperta di sé: Brando, Ettore e Mirta. E poi la penna delicata e poetica, profonda e puntuale di Matteo Bussola: queste sono alcune delle cose che può trovare chi legge Il talento della rondine, pubblicato da Salani e per tutte le età.

Strani disegni di Uketsu

Per chi cerca una storia inquietante, un romanzo dall’intreccio che tiene incollati alle pagine e unico, Strani disegni è il libro perfetto. Ci sono un blog con illustrazioni che celano una scena spaventosa, il disegno di un bambino e lo schizzo della vittima di un omicidio, ma qual è il filo che li lega? Per scoprirlo si deve leggere Strani disegni di Uketsu, pubblicato da Einaudi. E il dettaglio ancora più incredibile è che lo stesso autore del libro è un mistero; infatti, lo scrittore giapponese cela sempre il suo volto dietro una maschera bianca.

La donna della porta accanto di Freida McFadden

Freida McFadden sa tessere storie ricche di tensione e colpi di scena: così fa anche nel thriller La donna della porta accanto, pubblicato da Newton Compton, con cui ci porta in un quartiere all’apparenza tranquillo. Ma se non fosse proprio così? Il giallo perfetto per chi desidera un libro che tenga incollati alle pagine.

Un cadavere in cucina. Un caso per Manrico Spinori di Giancarlo De Cataldo

Una penna inconfondibile del panorama noir italiano: Giancarlo De Cataldo è un ex magistrato, scrittore di grande talento, ha dato vita a diversi romanzi, tra cui la serie ispirata alla banda della Magliana, o quella che vede come protagonista il PM Manrico Spinori. Proprio come Un cadavere in cucina, pubblicato da Einaudi, che ci porta nel mondo dell’haute cuisine. Imbattibile.

Phantasma di Kaylie Smith

Una competizione mortale in un maniero gotico brulicante di diavoli: è qui che decide di entrare Ophelia per salvare la sorella ed è sempre qui che incontra un Fantasma misterioso, affascinante e arrogante. Phantasma di Kaylie Smith, pubblicato da Rizzoli, è un dark fantasy che promette di tenere con il fiato sospeso, mentre ci fa immergere in un’atmosfera gotica, ricca di tensione emotiva, romantica.

Love in the time of serial killers di Alicia Thompson

Il romanzo per tutte coloro che seguono il true crime, è quello di Alicia Thompson pubblicato da Il Castoro Off e che si intitola Love in the time of serial killers. Un romanzo intrigante che vede come protagonista Phoebe Walsh, appena tornata nella vecchia casa e sempre più convinta che il nuovo vicino sia un serial killer… E se invece fosse il suo nuovo amore? Un romance molto intrigante.

Wild hearts di Camy Blue

Quando tutto sembra perduto un master può diventare la nuova occasione per credere in sé stessa. E Sarah Sheridan per pagarselo ha deciso che partirà alla volta del Montana come videomaker per lavorare a un documentario. Peccato che qui incontra Alexander Donovan, una vecchia conoscenza da cui si è allontanata. E se fosse la buona occasione per riavvicinarsi?

Un romanzo dalle tinte romantiche, scritto benissimo e pubblicato da Salani.

Costanza di Alessia Gazzola

Alessia Gazzola è una scrittrice amatissima e alcuni dei suoi libri hanno dato vita a serie tv. Basti ricordare L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, oppure la più recente Costanza di cui è andata in onda la prima stagione con Miriam Dalmazio. E per tutte coloro che amano le sue storie, ora è uscito un volume unico che racchiude tutti e tre i romanzi della serie Costanza. Decisamente imperdibile.

