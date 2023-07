10 libri che dovete assolutamente leggere quest’estate

Fonte: istockphoto Libri da leggere in estate

L’estate è in assoluto il momento perfetto per rilassarsi sotto l’ombrellone e fare un po’ di catching up con la lettura. Cosa c’è di meglio che immergersi in avventure letterarie coinvolgenti? E se siete in circa di consigli per qualche titolo nuovo e interessante, abbiamo selezionato per voi 10 libri che vi porteranno in mondi fantastici, e vi faranno vivere grandi avventure e storie che toccano il cuore. Preparatevi a perdervi tra le pagine e a scoprire nuovi mondi con la nostra lista dei migliori libri da leggere quest’estate!

L’estate nei tuoi occhi di Jenny Han

Belly, la protagonista del libro, misura il tempo non in anni ma in estati. E quest’estate sarà diversa da tutte le altre, soprattutto per via del rapporto che si verrà a formare con i due fratelli Jeremiah e Conrad, e con un terzo ragazzo che risponde al nome di Cam. Questo libro parla degli amori estivi, quegli amori che definiamo passeggeri ma che rimangono dentro noi per sempre.

La ragazza del collegio di Alessia Gazzola

Questo libro è l’ultimo capitolo della saga di Alice Allevi, una giovane specializzanda in medicina legale dalla mente brillante, la parlantina spesso caustica e il cuore ruvido solo all’apparenza ruvido. La storia della sua vita privata e del suo impegno lavorativo hanno portato questi libri ad essere tra i preferiti degli utenti di TikTok.

Ugly Love. Il lato oscuro dell’amore di Colleen Hoover

La protagonista di questa storia è Tate Collins che un giorno, dopo essersi trasferitasi a casa del fratello, trova ubriaco e sdraiato sul pianerottolo il suo affascinante vicino di casa: Miles Archer. Miles è un grande amico e collega del fratello. Dopo averlo soccorso Tate spera di non incontrarlo più, ma con il passare del tempo i due scoprono di essere irrimediabilmente attratti l’uno dall’altra. Un altro titolo molto apprezzato dai booktoker.

Cose che non abbiamo mai superato di Lucy Score

Naomi farebbe qualunque cosa pur di non pensare ossessivamente al fallimento del suo matrimonio. E così, quando la sorella le chiede di raggiungerla dall’altra parte del Paese, coglie al volo l’occasione e parte. E dopo una serie di eventi Naomi si ritroverà a passare del tempo da sola con Knox; look da cattivo ragazzo e cuore che pulsa di passioni.

Scrittori e amanti di Lily King

Casey, amante della letteratura e aspirante scrittrice, si è indebitata pesantemente per pagarsi gli studi e ora si ritrova a vivere in una piccola stanza ammuffita e a lavorare come cameriera. Ama scrivere, ed è proprio grazie a questa sua passione che Casey incontra due scrittori che cambieranno le cose. Da una parte c’è Silas, giovane poeta gentile e sognatore spiantato quanto lei; dall’altra Oscar, maturo padre di famiglia, autore affermato prigioniero del proprio talento.

Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson

Andie Bell è una delle ragazze più popolari della sua scuola. Un giorno però scompare, e il suo corpo non viene mai ritrovato. L’indiziato numero uno della polizia si suicida pochi giorni dopo. Pippa Fitz-Amobi, che al tempo dei fatti aveva dodici anni e che ora si prepara a fare domanda per il college, decide di studiare il caso come tesina di fine anno scolastico e così scopre segreti che qualcuno in città vuole disperatamente che rimangano tali. È il giallo più di successo nei titoli suggeriti su TikTok.

Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi

La storia è ambientata in una caffetteria speciale in Giappone, un posto dove accadono cose apparentemente impossibili. Prendendo in mano la tazzina di caffè, con la bevanda bella calda in mano, si può tornare indietro nel tempo e rivivere ogni momento sbagliato, cambiandolo per sempre. Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi è una storia magica e deliziosa che va assaporata seduti davanti ad una tazza fumante.

Meglio che nei film di Lynn Painter

Liz ha sempre sognato un amore da film. Grazie alla sua passione smisurata per le commedie romantiche, nella sua testa il copione è già scritto: un giorno incontrerà il ragazzo perfetto e insieme vivranno per sempre felici e contenti. Ma all’improvviso Liz è costretta a riesaminare tutto quello che credeva di sapere sull’amore. Perfetto per le inguaribili romantiche.

Un’estate dopo l’altra di Carley Fortune

Persephone Fraser ha una carriera stabile e ottimi amici, ma nella vita ha poco spazio per una cosa: l’amore. Una telefonata mette in discussione ogni cosa. Percy deve tornare a Barry’s Bay, dove ha trascorso sei estati indimenticabili, e dove aveva giurato a sé stessa che non avrebbe mai più rimesso piede per via di Sam Florek, il suo primo amore. Questa volta però, le cose saranno diverse. Questo libro ha oltre 40 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Piccole donne di Louisa May Alcott

Un classico intramontabile tornato di moda negli ultimi anni. Ambientato durante la Guerra Civile Americana, questo libro racconta la vita delle quattro sorelle March: Meg, Jo, Beth e Amy. Il romanzo esplora i legami familiari, le ambizioni personali e le sfide che le giovani donne affrontano nel loro percorso verso la maturità.