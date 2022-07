La nostra lista definitiva di libri da leggere quest’estate

Fonte: iStock I libri da leggere assolutamente questa estate

Le meritate vacanze sono ormai alle porte, e finalmente puoi goderti un po’ di relax. C’è chi non vede l’ora di stendersi al sole in una splendida spiaggia e chi invece preferisce la fresca aria di montagna, o ancora chi quest’anno rimarrà a casa o si concederà soltanto un weekend fuori porta. In ogni caso, non c’è niente di meglio di un buon libro per tenere la mente impegnata e tuffarsi in avventure incredibili. L’estate rappresenta sempre l’occasione per qualche lettura divertente (e non troppo seria, d’altronde sei in vacanza!): ma quali libri mettere in valigia? Ecco la nostra selezione da cui trarre spunto.

I libri da leggere in vacanza

Ami leggere ma non hai mai tempo? Forse hai già provato gli audiolibri, che ti consentono di ascoltare i tuoi romanzi preferiti in ogni momento, ma la possibilità di sfogliare le pagine e assaporare la lettura riga dopo riga è una sensazione impagabile. E in estate non ci sono più scuse: le vacanze sono l’occasione giusta per riprendere in mano quei libri che hai sempre messo da parte, ma anche per regalarti qualche novità da portare con te sotto l’ombrellone (o in qualsiasi altra località di villeggiatura). Vediamo alcuni dei libri più belli e avvincenti da leggere quest’estate.

Niente di vero, di Veronica Raimo

Finalista del Premio Strega 2022, dove si è aggiudicata comunque un prestigioso premio con il suo ultimo romanzo, Veronica Raimo ci regala un romanzo arguto e pungente, scritto con un’ironia disarmante. Niente di vero è molto più di un racconto di formazione o di un’autobiografia: è un flusso di coscienza, una narrazione in cui tutte possiamo un po’ ritrovarci. In questa esplosione di confessioni intime, rimaniamo piacevolmente sorprese dalla lucidità con cui questa scrittrice riesce a coinvolgerci.

Offerta Niente di vero, di Veronica Raimo Un romanzo dal fascino tagliente e ricco di ironia, finalista al Premio Strega 2022

Uomini che tornano, di Mattia Ollerongis

Il secondo romanzo è quello di un giovanissimo autore che ogni volta torna a conquistarci con il suo stile fresco e innovativo, in grado di parlare del mondo nascosto della nuova generazione senza timori o artifizi. Mattia Ollerongis (nome d’arte di Mattia Signorello, classe 1995), sale nuovamente alla ribalta con il suo settimo libro intitolato Uomini che tornano. La sua è un’altra storia d’amore e di amicizia, che affronta grandi sentimenti e ci offre una visione inedita su ciò che si cela nel cuore dei più giovani.

Offerta Uomini che tornano, di Mattia Ollerongis Una storia di sentimenti sopiti e di cuori spezzati, che cercano la chiave per un futuro migliore

Due cuori in affitto, di Felicia Kingsley

D’estate hai voglia di storie d’amore che ti facciano battere più forte il cuore? Tuffati tra le pagine di Due cuori in affitto, il nuovo romanzo di Felicia Kingsley: la sua prosa ironica e mai scontata è una delizia per gli occhi, e la romantica avventura di Summer e Blake è il balsamo perfetto per un cuore strapazzato. Impossibile non scoppiare a ridere improvvisamente e poi asciugarsi una lacrimuccia davanti al tumulto di emozioni che questa storia ci regalerà.

La casa senza ricordi, di Donato Carrisi

Per gli amanti delle emozioni più forti, Donato Carrisi è un vero must da avere in libreria: con il suo ultimo romanzo, un thriller psicologico da brividi, l’autore di porta tra le spire della mente di un ragazzino che ha vissuto qualcosa di indicibile, un’esperienza che sembra aver sepolto così a fondo nella sua memoria da non trovarne più traccia. La casa dei ricordi è un’avventura che lascia il segno, in grado di tenerci con il fiato sospeso sino all’ultima pagina.

Offerta La casa dei ricordi, di Donato Carrisi L'ultimo thriller psicologico di uno scrittore che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo

Donne in viaggio. Storie e itinerari di emancipazione, di Lucie Azema

Dei grandi avventurieri del passato sappiamo quasi tutto, ma cosa ne è delle donne che hanno compiuto imprese straordinarie? Rimaste sepolte tra le pagine di storia che nessuno ha mai letto, ora è tempo di per loro di riscattarsi: Lucie Azema ce le racconta in maniera mirabile, regalandoci un vero e proprio viaggio indietro nei secoli assieme a grandi esploratrici o semplicemente a donne che hanno ritrovato se stesse andando alla scoperta del mondo.

Gioia mia, di Tea Ranno

Grande scrittrice in grado di parlare al nostro cuore, Tea Ranno torna con un nuovo romanzo che ci catapulta ancora una volta nella sua amata sicilia, in un piccolo paesino all’ombra dell’Etna. È qui che si dipana la sua storia, un racconto di amicizia ed emancipazione femminile, ma anche di emozioni senza fine e timori che scavano a fondo nel nostro animo. Sulle orme della tradizione del grande Andrea Camilleri, che ci ha regalato perle squisite in dialetto siciliano, questa è una nuova avventura da non perdere.

Offerta Gioia mia, di Tea Ranno Una storia di donne e per le donne, nell'assolata terra siciliana

Il caso Alaska Sanders, di Joël Dicker

A quasi 10 anni di distanza dal suo esordio, che è stato un vero e proprio caso letterario, Joël Dicker torna con un nuovo romanzo che ci lascia ancora una volta senza fiato. Il caso Alaska Sanders riprende in mano ciò che era rimasto in sospeso nei due racconti precedenti. dando finalmente una conclusione alla storia. O forse no? Se non hai ancora letto La verità sul caso Harry Quebert, questa è l’occasione giusta per farlo e poi immergerti nel suo sequel.

Il caso Alaska Sanders, di Joël Dicker L'attesissimo sequel de La verità sul caso Harry Quebert, finalmente arrivato

L’arte di essere Raffaella Carrà, di Paolo Armelli

Un anno fa se ne andava la grandissima Raffaella Carrà, un’artista oltre qualsiasi confine e una donna che ci ha insegnato come essere davvero libere. Tra le pagine di questo libro, ecco la sua eredità più importante: un decalogo per imparare ad essere felici e a vivere a modo nostro, per diventare uniche e riscoprire la nostra vera identità. L’arte di essere Raffaella Carrà è non solo un racconto strepitoso della sua vita, ma anche una vera e propria guida per essere sempre noi stesse.

Offerta L'arte di essere Raffaella Carrà, di Paolo Armelli Un omaggio splendido all'artista più grande dello scorso secolo, per ricordare i suoi insegnamenti

Spatriati, di Mario Desiati

Il vincitore del Premio Strega 2022 torna a toccare le nostre corde più delicate con un romanzo che affonda gli artigli nei cuori dei suoi lettori, per non lasciarli mai più. Spatriati è la storia di due ragazzi che crescono insieme, lontani eppure mai così vicini, fin quando non si ritrovano finalmente faccia a faccia per specchiarsi l’uno negli occhi dell’altra. Tra amore e pulsioni erotiche, emozioni inestricabili e inquietudini profonde, la loro avventura si dipana tra le righe di questo racconto meraviglioso.

Offerta Spatriati, di Mario Desiati Un romanzo crudo, che tocca il cuore nel profondo e non lo lascia più

Harry Potter – La serie completa, di J. K. Rowling

Sei un’amante del famosissimo maghetto e non puoi fare a meno di collezionare tutto ciò che lo riguarda? Ecco finalmente la versione in cofanetto della serie completa di Harry Potter, illustrata da Kazu Kibuishi. È la lettura perfetta per grandi e piccini, un vero tuffo nella fantasia più sfrenata che ci riporta indietro all’infanzia. E stavolta c’è anche una sorpresa: le coste dei romanzi formano il Castello di Hogwarts. Come può mancare nella tua libreria?

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram