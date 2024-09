Annalisa Tutti in Arena, dove e quando vedere il concerto in tv. E la scaletta

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Annalisa in concerto

Gli amanti di Annalisa e della grande musica possono finalmente gioire: giovedì 5 settembre, la prima serata di Mediaset ha in programma Annalisa Tutti in Arena, un concerto-evento che promette di diventare uno dei momenti più memorabili del 2024.

La cantautrice, che ha dominato le classifiche quest’anno, porta il suo primo concerto all’Arena di Verona nelle case di tutti gli italiani, uno spettacolo che si preannuncia emozionante e sorprendente grazie alla sua incredibile voce, alla scenografia mozzafiato e alla presenza di alcuni ospiti molto amati dal pubblico. Ecco tutto ciò che c’è da sapere, dalla scaletta completa alle informazioni su come seguire l’evento.

“Annalisa Tutti in Arena”: gli ospiti sul palco

Registrato lo scorso 14 maggio in un’Arena di Verona completamente sold out, Annalisa Tutti in Arena è una celebrazione della carriera di Annalisa e della sua ascesa nell’olimpo della musica italiana. Mediaset ha deciso di regalare agli spettatori l’opportunità di rivivere i momenti più intensi e speciali di quella serata, ricca di emozioni, musica e performance indimenticabili.

La cantante di Sinceramente, che è il singolo di un’artista femminile più venduto nella classifica ufficiale Fimi/Gfk del primo semestre del 2024, tornerà a emozionare con la sua voce potente e la sua presenza scenica magnetica. Annalisa ha segnato il panorama musicale di quest’anno con brani ed esibizioni che hanno lasciato il segno, permettendole di conquistare il premio tormentone estivo insieme a Tananai durante la serata RTL 102.5 Power Hits Estate per il brano Storie brevi, una canzone che ha fatto ballare e cantare tutti durante i mesi più caldi del 2024.

In questo speciale concerto televisivo, Annalisa non sarà sola. Ad arricchire lo spettacolo ci saranno infatti alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano contemporaneo. La vedremo esibirsi in emozionanti duetti con Tananai, uno degli artisti più in voga del momento, ma anche con Irama, Ernia e le iconiche Elisa e Giorgia, che apporteranno la loro inconfondibile impronta artistica.

Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, la direzione musicale di Daniel Bestonzo, che accompagna Annalisa con i suoi musicisti di sempre e dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, accompagneranno le canzoni con coreografie coinvolgenti e spettacolari, rendendo ogni esibizione un’esperienza visiva di grande impatto.

A dirigere artisticamente lo spettacolo sarà Jacopo Ricci, che, grazie all’uso di tecnologie avanzate e innovazioni visuali, offrirà al pubblico un viaggio emotivo attraverso l’evoluzione artistica e personale della cantante. Questo approccio visivo si sposa perfettamente con la musica, creando un ambiente che riflette la vorticosità dell’esistenza e l’evoluzione di Annalisa come artista.

“Annalisa Tutti in Arena”: la scaletta completa

La serata sarà ricca di momenti imperdibili, con una scaletta che abbraccia tanto i grandi successi di Annalisa quanto alcune canzoni degli ospiti che condividono il palco con lei. Ecco la lista completa:

Euforia La crisi a Saint-Tropez Se avessi un cuore Un domani Eppure sentire (un senso di te) Ragazza sola Direzione la vita Movimento lento La genesi del tuo colore Bye Bye Rosso Corallo Tsunami Storie brevi Mon Amour Superclassico Diamante lei e luce lui Una finestra tra le stelle Senza riserva Vento sulla Luna Walking on the Moon Tango Nuda Stelle Bollicine Come saprei Tropicana Disco Paradise Il mondo prima di te Dieci Sweet Dreams Eva+Eva Bellissima Sinceramente Indaco Violento

“Annalisa Tutti in Arena”: dove e quando vederlo

L’appuntamento con Annalisa Tutti in Arena è programmato per giovedì 5 settembre, a partire dalle 21:20, su Canale 5. Per chi non potesse seguire l’evento in diretta televisiva, sarà possibile guardarlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, garantendo così a tutti la possibilità di vivere questa esperienza musicale straordinaria.