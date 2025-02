Annalisa cambia look, addio trasparenze: la giacca elegante da 2.750 euro

Nuovi progetti all'orizzonte per Annalisa, anticipati da una inattesa svolta fashion: tutto sui recenti look della cantante di "Sinceramente"

Fonte: IPA Annalisa

Grande assente tra i Big in gara a Sanremo 2025, Annalisa è comunque riuscita a far parlare di sé dopo aver fornito il suo fondamentale contributo nell’esibizione con Giorgia: le due artiste hanno intrecciato le proprie magnifiche voci sul palco dell’Ariston sulle note di Skyfall, celebre brano di Adele e colonna sonora dell’omonimo film con protagonista la spia più affascinante di sempre – James Bond – e, dopo aver regalato a chi in ascolto una scia infinita di brividi, sono riuscite ad accaparrarsi il primo posto in classifica.

Dopo questa breve ma intensa apparizione, la bella Annalisa ha dato una gradita buona nuova ai propri fan annunciando di essere in procinto di rinchiudersi in studio per dare finalmente vita a nuovi progetti discografici. A testimonianza dell’aria di cambiamento il nuovo look con la quale la cantante di Storie Brevi si è prima presentata al Festival della Canzone Italiana, e poi anche sui social.

Il nuovo look di Annalisa è più raffinato che mai: di che marca è il suo balzer

“Richiudersi in studio tra 3, 2, 1” è la spiritosa didascalia (con tanto di emoji pipistrello a seguire) ad introdurre l’ultimo post su Instagram di Annalisa, con il quale ha confermato, per la somma gioia dei propri seguaci, di star lavorando a progetti ancora inediti. Inedito era anche il look con cui era ritratta nello scatto: quello che non è passato inosservato agli sguardi più vigili è infatti lo stile del tutto nuovo dell’artista, molto lontano dall’era del vedo-non vedo al quale tutti eravamo abituati.

Hot pants, reggicalze e audaci trasparenze sono stati – non si sa ancora se soltanto momentaneamente – sostituiti da un’aura di inattesa sobrietà, resa manifesta da un blazer avvitato accompagnato da dei semplici pantaloni neri e degli occhiali da sole cat-eye con lente ambrata.

Semplice, a dire il vero, non è forse la terminologia adatta a descrivere la mise di Annalisa: il completo portava infatti la firma di Dolce&Gabbana, amata griffe a cui ha ricorso molto spesso negli ultimi tempi. Più precisamente la giacca a far da grande protagonista era il modello turlington, contrassegnata da jacquard floreale ton sur ton, dotata di abbottonatura monopetto e fodera leopardata.

Ci spiace, però, infrangere così i sogni delle fashionista all’appello che non attendevano altro che l’informazione per correre ad acquistare il capo e replicare il look della propria beniamina: sul sito ufficiale della maison è venduto per la modica cifra di 2.750 euro.

Annalisa a Sanremo 2025 con il tailleur nero

Un piccolo assaggio di tale svolta fashion ci era stato dato durante la quarta serata di Sanremo 2025, quando Annalisa aveva calcato il palco condividendolo con Giorgia in un’elegantissima quanto discreta mise total-black che pareva voler lasciare la scena alle sole voci.

In quel caso il completo nero era firmato Alexander McQueen, e creava un interessante contrasto con la sua partner in bianco.

Indirizzata dalla sapiente stylist Susanna Ausoni, la cantante indossava un pantalone liscio a zampa che slanciava fortemente la sua figura, accostato ad una particolare giacca dalla silhouette ultramoderna, dello stesso colore ma con revers incrociati in prossimità del collo e spalline strutturate a punta. Che altri look ci attendano non è ancora dato saperlo, ma certo non vediamo l’ora di scoprirlo.