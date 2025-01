Fonte: IPA Annalisa

Il Festival di Sanremo 2025 è dietro l’angolo e le notizie in merito non mancano. Tra le ultime trova spazio quella relativa Annalisa e il presunto rifiuto rifilato al direttore artistico Carlo Conti. Ecco come sarebbero andate le cose.

Retroscena su Annalisa

In queste ore si fa un gran parlare di Emis Killa e del suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025. Il cantante, sotto indagine, lascerà un vuoto tra i big, che Carlo Conti ha deciso di non colmare. Proprio l’elenco dei cantanti in gara, però, avrebbe potuto essere diverso.

Voci di corridoio evidenziano come il direttore artistico avrebbe voluto Annalisa, la quale avrebbe fatto un passo indietro. Su Novella 2000 si legge come l’assenza della cantante all’Ariston avrebbe sorpreso non poco. Era infatti data in pole position per un nuovo assalto alla vittoria, dopo la cocente delusione alle spalle di Geolier e Angelina Mango.

Non sarebbe stato Conti a rifiutare il suo brano, anzi. Semplicemente quella porta spalancata sarebbe stata prontamente richiusa dalla diretta interessata. Sul palco ci sarà ma soltanto come ospite nella serata delle cover. Fianco a fianco con Giorgia.

Il motivo

Il giornale parla in maniera chiara di una indiscrezione che si è deciso di riportare. Si fa riferimento a “persone informate sui fatti”, che sottolineano come Annalisa abbia preferito fare un passo indietro a causa della lista dei big decisa da Conti: “Io con quelli non ci salgo”.

Ricordiamo tutti l’impatto emotivo di quella vittoria sognata, agognata e sfumata. Tanti gli screen apparsi online che la ritraevano provata, a dir poco, alle spalle di Angelina Mango e Geolier. Riteneva quella fosse la sua annata e invece ancora un doloroso no ricevuto.

Ora si gode tutto il successo meritato, anche su scala internazionale, e l’Ariston preferisce salutarlo per un breve periodo. Non si è cimentata neanche con la sfida da co-conduttrice. Sarà soltanto lì per una canzone, insieme con Giorgia. Una sfida allettante, sulle note di Skyfall di Adele.

Per il momento la diretta interessata ha preferito non commentare questa notizia. Tutto lascia pensare, però, che le verranno poste domande in merito nel pre serata delle cover, quando anche lei avrà modo di confrontarsi con la stampa.