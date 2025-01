Sanremo 2025, Carlo Conti svela i duetti della serata cover: l’annuncio “bruciato”

Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 13.30 del Tg1 del 26 gennaio 2025 i duetti della serata cover, praticamente “bruciati” dalle anticipazioni condivise dalla stampa. Tanti nomi e grandi artisti, con poche canzoni in inglese e sorprese gradite, tra cui il duetto di Lucio Corsi con Topo Gigio e grandi omaggi al cantautorato italiano.

Sanremo 2025, i duetti della serata cover annunciati da Carlo Conti al Tg1

Non è stato facile: la serata delle cover è quella più attesa. Al contempo, è anche piuttosto complessa da organizzare, tenendo presente che i Big vengono chiamati a duettare con i grandi artisti, esibendosi in una cover, attingendo non solo dal panorama musicale italiano, ma persino internazionale. Carlo Conti ha dato la possibilità ai Big di scegliere se duettare con altri artisti in gara: poche eccezioni, ma ci siamo. Ecco la lista completa dei duetti della serata cover di Sanremo 2025, già trapelata stamattina, confermata dal conduttore e direttore artistico al Tg1 del 26 gennaio.

Achille Lauro con Elodie – A mano a mano e Folle città

con – A mano a mano e Folle città Giorgia con Annalisa – Skyfall

con – Skyfall Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia

con – Tutto il resto è noia Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä

con – Crêuza de mä Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà

con e – L’anno che verrà Clara con Il Volo – The sound of silence

con – The sound of silence Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo

con – L’estate sta finendo Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori – 100 messaggi

con e – 100 messaggi Fedez con Marco Masini – Bella stronza

con – Bella stronza Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway

con – La nuova stella di Broadway Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco

con – Io sono Francesco Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia

con – La voglia, la pazzia Irama con Arisa – Say something

con – Say something Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è

con – Che cosa c’è Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu, dipinto di blu

con – Nel blu, dipinto di blu Marcella Bella con i Twin Violins – L’emozione non ha voce

con i – L’emozione non ha voce Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando

con i – Quando Modà con Francesco Renga – Angelo

con – Angelo Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band – Il pescatore

con e la – Il pescatore Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way

con – Yes, I Know My Way Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco

con – Fiori rosa, fiori di pesco Sarah Toscano con Ofenbach – Overdrive

con – Overdrive Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You

con – If I Ain’t Got You Shablo feat. Guè , Joshia e Tormento con Neffa – Aspettando il sole

, e con – Aspettando il sole Simone Cristicchi con Amara – La cura

con – La cura The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè

con – Rossetto e caffè Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo

Le parole di Carlo Conti prima dell’annuncio

Carlo Conti si è collegato con Nunzia De Girolamo nel programma Maschio Selvaggio su Radio2 per ufficializzare, prima dell’annuncio al Tg1, alcune notizie in merito ai duetti. Come il duo che si preannuncia già iconico, ovvero quello composto da Marco Masini e Fedez. “Si sono messi d’accordo sul brano Bella Stronza e su come farlo”. E sui riferimenti all’ex di Federico Lucia, ovvero Chiara Ferragni, ha detto: “Questo non lo so e non mi interessa”.

Si preannuncia una “festa della musica”, in cui alcuni artisti in gara hanno accettato di cantare insieme, come Achille Lauro ed Elodie. “Le 30 canzoni le ritengo tutte meritevoli di stare su quel palco, con tante sonorità diverse, tanti sapori diversi. Mi dispiace solo che non sia rappresentato quest’anno il rock. Ma è sempre difficile portarlo al festival”.

Premi alla Carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti

Sono inoltre stati svelati a chi vanno i premi alla carriera. “Il primo va a una donna che 60 anni fa ha esordito e ha vinto due volte, Iva Zanicchi. L’altro è uno dei grandi cantautori italiani, il grande Antonello Venditti“.