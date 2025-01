Fonte: IPA Carlo Conti

Il 14 febbraio è impossibile prendere appuntamenti (sì, anche se è il giorno di San Valentino): al Teatro Ariston va in scena la serata delle cover, una delle più amate. Mancano ancora le ufficializzazioni a riguardo, ma sono molte le indiscrezioni sui nomi che circolano e pare che i Big non abbiano “accettato” l’offerta di Carlo Conti di duettare con gli altri artisti in gara. Tra eccezioni e curiosità, ecco le anticipazioni sui duetti della serata cover di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, le anticipazioni sui duetti della serata cover

Sanremo 2025 si sta avvicinando: l’11 febbraio è prevista la prima serata, e Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori “amici”, ovvero Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ma c’è ancora grande curiosità, perché non tutti gli annunci sono stati svelati. Come per esempio delle “sorprese” riservate alla finale sanremese. E naturalmente ci manca ancora l’ufficialità in merito ai duetti dell’amatissima serata cover, la più attesa.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, i Big non hanno colto al volo la possibilità offerta da Conti, ovvero quella di poter duettare anche tra di loro. In base alle scelte che stanno circolando, c’è al momento un’unica eccezione, ovvero quella tra Tony Effe e Noemi, che renderanno omaggio a Tutto il resto è noia di Franco Califano.

Per il resto, Rocco Hunt dovrebbe omaggiare Pino Daniele a 10 anni dalla scomparsa: è molto probabile che vedremo sul palco Clementino insieme a lui. Massimo Ranieri, invece, potrebbe salire sul palco insieme a I Neri per Caso, mentre i The Kolors con Sal Da Vinci. E ancora Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga, mentre Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Jack La Furia.

Le scelte dei Big

Fedez avrebbe scelto Marco Masini: quest’ultimo ha commentato la notizia circolata negli ultimi giorni. C’è solo una condizione: deve piacergli la versione rivisitata da Federico Lucia. Per il resto, sappiamo che, come anticipato da Davide Maggio, Il Volo tornerà a Sanremo nella serata delle cover per cantare insieme a Clara, in gara tra i Big scelti da Conti. E ancora Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino, Simone Cristicchi con Amara, Rkomi con Niccolò Fabi e Bresh con Cristiano De Andrè. Fa sapere l’Adnkronos che potrebbe essere confermato invece il duetto tra Gaia e Toquinho, così come Lucio Corsi e Topo Gigio.

La vittoria della serata cover non incide sulla finale

Dopo cinque anni di Amadeus, torna Carlo Conti a condurre il Festival di Sanremo. Nuovo conduttore, nuove regole, e così la serata delle cover è stata in parte rivisitata, o almeno: le votazioni non influenzeranno la vittoria finale del Festival. In breve, i voti avranno peso unicamente solo su questa eccezionale serata, quindi determineranno la cover vincitrice. C’è grandissima curiosità in merito all’annuncio definitivo sui duetti, così come sulle canzoni che effettivamente saranno portate sul palco. Sono 30 i Big in gara, ma Carlo Conti ha assicurato che non ha intenzione di finire tardi: per i commenti a caldo post Festival, ci attende Alessandro Cattelan con il DopoFestival nello street glass insieme a Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e gli Street Clerks.