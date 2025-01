Fedez a Sanremo 2025 con la canzone di Masini? “Mi ha chiamato”: la risposta del cantante

Fonte: IPA Fedez

Fedez sarà uno dei protagonisti della 75° edizione di Sanremo 2025 al via il prossimo 11 Febbraio e c’è molta attesa per il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo le vicissitudini personali vissute nell’ultimo anno. Molti occhi sono puntati su di lui e sulla sua canzone, dal titolo Battito, ma in queste ore un altro argomento sembrerebbe tenere banco: un possibile duetto con Marco Masini sulle note di Bella Stronza, celebre successo del 1995.

Fedez torna a Sanremo con Battito e chiede un duetto a Marco Masini

“Sento un pugno nello stomaco, le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni, forse mento quando ti dico sto meglio”: recita così il testo di Battito, la canzone che Fedez è pronto a portare sul palco dell’Ariston per Sanremo 2025. Un testo che colpisce come un pugno allo stomaco, proprio come recita la canzone, e che affronta il tema della depressione e del rapporto complesso con i farmaci. Una canzone dal mood autobiografico che rappresenta un vero e proprio banco di prova per Fedez che torna sul palco dell’Ariston in una veste completamente diversa rispetto a quella del 2021, quando partecipò in coppia con Francesca Michielin sulle note della ballad Chiamami per nome. E diversa anche dalla partecipazione come ospite, chiamato dall’amico J-Ax degli Articolo 31, lo scorso anno nella serata cover.

Sono ormai lontani i tempi dello “scandaloso” bacio a Rosa Chemical, che lo trascinò sul palco dell’Ariston proprio nell’edizione in cui Chiara Ferragni era co-conduttrice che, secondo alcuni, avrebbe dato il via ad una crisi senza ritorno. Ne è passata di acqua sotto i ponti e ora il ritorno di Fedez a Sanremo sa tanto di catarsi, di voglia di riscatto, di desiderio di riprendersi la propria vita e di ricominciare da capo, mettendo a nudo le proprie fragilità per combatterle al meglio.

Ma la vera sorpresa potrebbe riservarla la serata delle cover: secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, Fedez sarebbe pronto a duettare con Marco Masini durante la serata del 14 febbraio sulle note di Bella Stronza, il celebre successo del 1995 contenuto nell’album Il Cielo della Vergine, rimasto nell’immaginario collettivo come un grido di dolore senza tanti giri di parole per un amore infelice.

Masini però non avrebbe dato subito una risposta definitiva al rapper. A raccontare la sua indecisione è lo stesso Masini che, durante un firmacopie con i fan per il disco 10 Amori a Piacenza, avrebbe affermato che sì, Fedez gli aveva fatto questa richiesta, ma non aveva ancora deciso se accettare o meno la collaborazione e che prima di decidere doveva sentire come sarebbe stata proposta la canzone, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di un “no”.

Sanremo 2025: il duetto con Masini è una frecciata a Chiara Ferragni?

L’indecisione di Marco Masini su un possibile duetto con Fedez durante la serata delle cover però, sembrerebbe aver lasciato spazio ad una risposta affermativa. Almeno così sembrano suggerire alcuni indizi, disseminati qua e là, che sembrano portare in quella direzione. Innanzitutto l’Instore di Masini previsto proprio per il 14 Febbraio sarebbe già stato posticipato al 23 dello stesso mese, suggerendo un altro impegno durante la giornata di San Valentino, esattamente il giorno delle cover a Sanremo. E inoltre, in una storia pubblicata su Instagram da Fedez, si vedrebbe il rapper in sala di registrazione con accanto un altro uomo dal volto non perfettamente visibile: in molti hanno pensato proprio a Marco Masini. I due starebbero dunque già provando la cover da cantare insieme?

Secondo quanto riportato da Fq Magazine inoltre, la scelta della cover da portare sul palco dell’Ariston, ovvero Bella Stronza, non sarebbe rivolta all’ex moglie Chiara Ferragni. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal giornale, Fedez avrebbe proposto a Marco Masini di introdurre nella cover delle barre scritte appositamente da lui sulla depressione, segno di quanto ci tenga ad accendere i riflettori su questo problema e parlarne a cuore aperto. Ovviamente per saperne di più dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti e, per ascoltare il duo di artisti, attendere la serata del 14 Febbraio.