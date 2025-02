Giorgia, i retroscena sulla serata dei duetti a Sanremo 2025: “Non è Carlo che sceglie”

Giorgia ha raccontato la genesi della cover di "Skyfall" per la serata dei duetti con Annalisa: una scelta motivata anche da un "no" di Carlo Conti

Nonostante non sia riuscita a ottenere un posto sul podio, Sanremo 2025 è stato comunque fonte di grosse soddisfazioni per Giorgia. La cantante, che ha gareggiato alla 75esima edizione della kermesse, ha saputo incantare tutti con la sua voce inconfondibile ottenendo la vittoria della serata dei duetti.

Inizialmente, però, Giorgia aveva in mente una performance diversa: un’idea che Carlo Conti ha scelto di non approvare.

Giorgia, la prima scelta ai duetti “bocciata” da Conti

La serata dei duetti del Festival di Sanremo 2025 ha regalato agli spettatori e ai cantanti in gara un momento difficile da dimenticare. Una sfida, densa di ospiti e canzoni emozionanti, che non ha inciso sul giudizio finale del Festival, ma che ha regalato a Giorgia e ad Annalisa, sua compagna di duetto, una serata speciale.

Le due cantanti si sono infatti esibite in una cover Skyfall, iconico brano di Adele. Una performance che le ha viste complici sul palco dell’Ariston tanto da permetterle di vincere il premio della serata.

Pare che la canzone, però, non fosse la prima scelta di Giorgia. A raccontarlo la stessa cantante, che ospite a Radio Deejay ha spiegato: “Non è Carlo che sceglie cosa cantiamo nella serata delle cover, però certamente gli ho sottoposto quello che avevano scelto. Però non è stato semplicissimo. Perché io all’inizio avevo delle idee diverse, volevo fare il medley e lui però me l’ha bocciato e quindi nulla”.

Seguendo quindi il consiglio di Carlo Conti, che oltre a essere il conduttore del Festival è anche direttore artistico, Giorgia ha cambiato strada: “A quel punto io e Annalisa abbiamo buttato giù un po’ di idee e ci siamo confrontate. Infatti devo essere onesta, l’idea di Skyfall è venuta da lei, io all’inizio avevo qualche dubbio e le ho detto ‘sai, non ho mai cantato Adele prima d’ora, quindi fammi pensare un attimo’. Poi però le ho detto ‘ma tu sei contenta se cantiamo Skyfall?’, lei mi ha detto di sì e a quel punto le ho detto che era giusto farla. A quel punto ho subito voluto dividere le parti e confrontandomi con lei ho fatto la divisione”.

Fonte: IPA

Il lavoro di Giorgia e Annalisa a Sanremo 2025

Con due voci e due professionalità come quelle di Giorgia e Annalisa, anche l’interpretazione di un colosso della musica come Adele fa meno paura. Le due hanno subito iniziato a lavorare sul pezzo: “Quando eravamo tranquille, sicure di quello che avevamo fatto sulla carta, siamo andate a provare in studio. L’abbiamo provata una cosa come 150 volte, io l’avrei fatta 100 e lei ne ha volute fare altre. Dovete sapere che Annalisa è peggio di me, più secchiona ancora. Con lei però mi sono trovata davvero bene”.

Un lavoro di squadra, frutto di una pignoleria e una determinazione che hanno reso le cantanti due delle voci più amate di Italia. Nonostante la paura iniziale, infatti, il lavoro fatto da Giorgia e Annalisa ha decisamente convinto sul palco: la loro esibizione ha ottenuto ottimi consensi, e che ha dimostrato ancora una volta la bravura di Giorgia, nonostante un sesto posto nella classifica finale.