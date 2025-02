Annalisa smentisce il suo “no” a Sanremo: lo sfogo su Instagram

Fonte: Getty Images Annalisa, da brava ragazza a femme fatale: l’incredibile evoluzione di stile

Annalisa non ci sta: dopo le indiscrezioni riguardo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante ha voluto chiarire la sua posizione. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che volevano che l’artista avesse rifiutato la co-conduzione dopo aver saputo i nomi dei Big in gara. Ma adesso è arrivata la sua replica su Instagram.

Annalisa interviene sulle voci sul suo no a Sanremo 2025

Delle voci che si sono rincorse in questi ultimi giorni su Annalisa, la verità è che è tutto falso. È stata la stessa cantante a chiarire la sua posizione con uno sfogo su Instagram, smentendo quanto detto sul suo conto e sul rifiuto di condurre il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti.

In un primo momento il nome di Annalisa, insieme a quello di Laura Pausini e Paola Cortellesi, era stato diffuso come tra i papabili per le co-conduttrici, da alcuni dato quasi per certo. Poi, secondo voci sempre più insistenti, l’artista si sarebbe rifiutata di affiancare Carlo Conti dopo aver scoperto i nomi dei Big in gara, su un palco per molti decisamente “troppo affollato”.

A lanciare lo scoop era stato il settimanale Novella 2000: “Più succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa. Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’”.

Ma è stata proprio Annalisa a smentire tutto sul suo profilo Instagram. La cantante ha scritto tra le sue storie: “Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero. Abbracci”.

Quest’anno vedremo comunque l’artista sul palco dell’Ariston: si esibirà nella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover per duettare con Giorgia sulle note di Skyfall di Adele.

Sanremo 2025, le polemiche e gli scandali pre-Festival

Non solo le indiscrezioni sulla co-conduzione di Annalisa. Mancano poco meno di due settimana alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e già non si fa altro che discutere degli scandali e delle polemiche che ruotano intorno ai partecipanti di quest’anno.

Dopo essere stato indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere e sottoposto a Daspo, Emis Killa si è ritirato dalla competizione: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo, ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare confido che tutto si risolverà al più presto per il meglio e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui essere centrale sia la musica poter portare la mia canzone e parlare solo di quelle e divertirmi come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Come se non bastasse la kermesse musicale sta risentendo delle rivelazioni di Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni, soprattutto perché dopo le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi il rapper avrebbe avuto un malore dopo la presentazione del suo brano sul palco di SaràSanremo.