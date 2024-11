Sanremo 2025, da Annalisa a Laura Pausini: i nomi delle possibili co-conduttrici

Fonte: Getty Images Annalisa e Laura Pausini

La corsa verso il Festival di Sanremo 2025 è iniziata. Un’edizione attesissima anche per via della nuova conduzione, quest’anno tenuta da Carlo Conti, di cui moltissimi dettagli sono ancora segreti.

Tra, ospiti internazionali e possibili Big, uno dei temi più chiacchierati è sicuramente quello delle co-conduttrici che accompagneranno Conti nel corso delle serate della kermesse. Nulla è ancora certo, ma alcune indiscrezioni danno per prescelte artiste come Annalisa e Laura Pausini.

“Sanremo 2025”, Annalisa possibile co-conduttrice

Aperto ufficialmente il concorso Sanremo Giovani che permetterà di scegliere le Nuove Proposte, il Festival di Sanremo 2025 appare sempre più vicino. L’attesa è attentissima e Stampa e fan più accaniti continuano a ipotizzare i nomi dei Big che potrebbero portare un brano in gara durante alla kermesse.

Una lista che Carlo Conti tiene ancora segretissima, almeno fino a inizio dicembre, momento in cui annuncerà i nomi in modo ufficiale. Non resterà, poi, che scoprire quali co-conduttrici lo accompagneranno in questa avventura serata dopo serata.

Il nome di Alessandro Cattelan è ormai certo: dopo il suo esordio come conduttore di Sanremo Giovani, il presentatore sembra essere il volto perfetto per sostenere Conti durante la serata finale.

Meno certi, invece, i nomi delle serate precedenti: alcune indiscrezioni, raccontate anche a La volta buona, danno per certa la presenza di Annalisa. La cantante, che è appena stata nominata Best Italian Act agli MTV EMA 2024, sta vivendo un anno stellare.

Pioggia di hit, riconoscimenti internazionali e fan affezionati potrebbero renderla una spalla perfetta per Conti, che già durante le sue conduzioni nei Festival passati aveva optato per collaboratrici del mondo della musica. Senza contare, poi, che già tempo fa la cantante aveva ammesso che sarebbe felice di prendersi un pezzetto del Festival.

“Sanremo 2025”, l’ipotesi Pausini – Cortellesi

Le indiscrezioni, però, non si fermano ad Annalisa. Secondo alcuni rumors, infatti, il presentatore potrebbe scegliere di portare sul palco del teatro Ariston un duo di amiche simpaticissime: Paola Cortellesi e Laura Pausini.

Un duo scoppiettante che potrebbe decisamente animare la kermesse: la Cortellesi, reduce da un incredibile successo con il film C’è ancora domani, quando si parla di presenza sul palco non ha bisogno di presentazioni.

Considerando poi le edizioni precedenti, prediligere i cantanti, e quindi Laura Pausini, come partner alla conduzione non è una scelta sbagliata: basti pensare all’ottimo lavoro fatto da Giorgia e da Marco Mengoni a Sanremo 2024.

Ancora possibile, poi, la possibilità Serena Rossi: già qualche mese fa, infatti, in moltissimi hanno iniziato a ipotizzare una sua possibile implicazione con il Festival di Conti.

Queste le parole di Alberto Dandolo, esperto di gossip: “Serena Rossi sta facendo fuoco e fiamme per avere un ruolo da primadonna in questo Festival di Sanremo firmato da Carlo Conti. Il vero obiettivo della brava artista partenopea è quello di affiancare Carlo nel ruolo di co-conduttrice durante la prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese. Le trattative fervono”.

“Sanremo 2025”, le certezze di Carlo Conti

Nel marasma di rumors e indiscrezioni che come sempre permettono al Festival di far parlare di sé ben prima del suo inizio, Carlo Conti ha ufficializzato tante piccole questioni.

Certa, per il momento, è la presenza di Alessandro Cattelan alla finale, ma anche la data in cui finalmente scopriremo i nomi dei Big in gara: il 2 dicembre al Tg1 delle 20. Assodata anche la questione Nuove Proposte, che quest’anno avranno una categoria separata da quella dei Big. Per tutto il resto, sembra che dovremo aspettare i comunicati ufficiali del nuovo direttore artistico del Festival.