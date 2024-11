MTV EMA 2024, i vincitori: Annalisa trionfa per l’Italia

Fonte: Getty Images Annalisa vince il Best Italian Act agli "MTV EMA 2024"

Grande entusiasmo a Manchester per gli MTV EMA 2024, l’evento che ha infiammato la Co-op Live arena portando sul palco artisti internazionali in una serata che ha saputo accontentare i fan di ogni genere musicale.

Numerose le categorie premiate, tra cui Best Song, Best Video e Best Artist, che hanno alternato momenti di grande emozione a performance incredibili, in perfetto stile MTV. Uno dei riconoscimenti più attesi della serata è stato il Best Italian Act, un premio che quest’anno è stato assegnato ad Annalisa, confermando il suo talento e il forte legame con i fan italiani che hanno scelto di sostenerla ancora una volta.

“MTV EMA 2024”, Annalisa vince la categoria italiana

Uno spettacolo denso di musica e grandi artisti quello condotto dalla bellissima Rita Ora a Manchester per l’edizione 2024 degli MTV EMA nella serata del 10 novembre. Una serata in cui hanno trionfato le migliori canzoni dell’ultimo periodo che, tra gli altri, ha visto brillare Taylor Swift che ha ottenuto 4 premi dopo essere stata candidata in ben sette categorie.

Grande soddisfazione anche per Annalisa, che dopo un anno di successi apprezzatissimi dai fan nazionali si è aggiudicata il premio Best Italian Act battendo Mahmood, i The Kolors, Ghali e Angelina Mango, ora costretta a un momento di pausa per via di un problema di salute.

“Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono davvero felicissima, e dico lo abbiamo vinto perché lo abbiamo fatto insieme. Grazie davvero di avermi votato, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre e anche questa volta senza di voi non ci sarebbero premi, non ci sarebbero questi momenti così belli da festeggiare” ha commentato Annalisa sui suoi canali social non potendo essere presente all’evento.

Un premio, quello del Best Italian Act, che si aggiunge a quello ricevuto in Spagna ai LOS40 Music Award, evento della principale emittente radiofonica spagnola, in cui le è stato attribuito il riconoscimento di Fenomeno Europeo dell’anno per sua versione spagnola di Sinceramente che ha riscosso grande successo anche fuori dai confini italiani.

“MTV EMA 2024”, tutti i vincitori

Taylor Swift e Annalisa non sono state le uniche donne a celebrare prestigiosi traguardi agli MTV EMA 2024. Questa edizione, infatti, ha posto in evidenza il talento femminile con premi importanti che hanno sottolineato la forza delle artiste del momento. Tra le vincitrici ci sono Lisa, Tyla e Ariana Grande, che ha conquistato il premio Best Pop. Inoltre, Sabrina Carpenter ha trionfato nella categoria Best Song con il brano Espresso, confermando il suo talento e il forte sostegno dei fan.

Ecco la lista completa dei premi assegnati nelle categorie in gara: