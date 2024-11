Taylor Swift in Versace, Donatella commenta il look: “Il più bello di sempre”

In completo firmato Versace in rosso e nero: così Taylor Swift ha conquistato Donatella e i fan alla partita dei Kansas City Chiefs

Taylor Swift, 10 look che fanno fatto la storia della diva dallo stile inconfondibile

Taylor Swift, la regina del pop, non smette di sorprendere il pubblico con i suoi look impeccabili. Ma questa volta, è stata Donatella Versace in persona a esprimere il proprio apprezzamento per il look sfoggiato da Taylor durante la partita dei Kansas City Chiefs. L’iconica designer italiana ha condiviso su Instagram una dedica alla cantante, definendo il suo outfit “il più bello di sempre“. In una domenica già elettrizzante per i fan, Donatella ha contribuito a trasformare l’apparizione di Taylor Swift in un vero e proprio evento di stile.

Il look di Taylor Swift: quando il pop incontra la moda

Per la partita, Taylor Swift ha scelto un look firmato Versace che ha fatto immediatamente scalpore. La cantante, che da anni è considerata un’icona di stile, ha deciso di puntare su un completo sofisticato e d’impatto: una gonna a quadri rossi e neri abbinata a un blazer coordinato, in perfetta armonia con i colori del team del suo fidanzato, i Kansas City Chiefs.

Sotto il blazer, Taylor ha scelto un corsetto nero, che ha dato un tocco deciso e audace al look, enfatizzando la sua silhouette con eleganza. Il tutto è stato completato da stivali in pelle nera alti fino al ginocchio e una borsa nera, accessori che hanno conferito al look un’allure rock e moderna.

I dettagli dell’outfit non sono passati inosservati nemmeno agli occhi di Donatella Versace, che ha voluto sottolineare la bellezza del completo su Instagram, accompagnando il post con un commento appassionato: “Posso biasimarmi per amare il football adesso? 🏈 @taylorswift sei così splendida in Versace!! ❤️‍🔥”. Le parole della designer hanno subito scatenato l’entusiasmo dei fan, che hanno definito Swift la “Regina di Versace”.

L’approvazione dei fan e l’effetto “Versace Queen”

Da quando ha iniziato a partecipare alle partite dei Chiefs, Taylor Swift ha sfoggiato una serie di look che hanno fatto parlare il mondo della moda. Ogni apparizione della cantante sugli spalti è diventata un evento a sé, e il suo stile da “game-day” è ormai celebre tra i fan. I “Swifties”, come si definiscono i suoi ammiratori, hanno accolto con entusiasmo il look scelto per questa occasione, commentando in massa sui social: molti hanno definito questo outfit il “migliore di sempre” della cantante.

Donatella Versace, sorella del compianto Gianni Versace, fondatore dell’omonimo marchio, ha colto l’occasione per omaggiare la popstar. La stilista italiana ha condiviso due scatti di Taylor nel suo look “da partita” su Instagram, celebrando la bellezza della cantante in modo affettuoso. La risposta dei fan non si è fatta attendere, con commenti come “Splendido design, è incredibile“, e “Amo questo outfit! ❤️❤️❤️”, segno di quanto l’accoppiata Taylor Swift e Versace sia amata.

Taylor Swift regina degli MTV EMA 2024

La popstar ha vinto nelle categorie Best Video con Fortnight (feat. Post Malone), Best Artist, Best Live e Best US Act, dimostrando ancora una volta la sua incredibile versatilità e la capacità di connettersi con il pubblico globale.

Anche se non presente fisicamente alla cerimonia, che si è svolta a Manchester, Taylor ha mandato un videomessaggio carico di entusiasmo: “È davvero emozionante e meraviglioso. Mi sono divertita tantissimo a girare in Europa quest’estate”, ha dichiarato, riferendosi alle tappe europee del suo tour che hanno incantato i fan.

Anche l’Italia ha avuto la sua rappresentante vincitrice: Annalisa, che ha ricevuto il premio come Best Italian Act. L’artista, visibilmente emozionata, ha condiviso la sua gioia con i fan su Instagram, dicendo: “Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono davvero felicissima, e dico lo abbiamo vinto perché lo abbiamo fatto insieme”.