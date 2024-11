Fonte: IPA Angelina Mango

Angelina Mango torna sui social dopo la lunga assenza e dopo aver cancellato il tour. Grande felicità da parte dei suoi fan, ma anche preoccupazione, la stessa che negli ultimi mesi è stata avanzata dalle persone che sostengono l’artista sin dai tempi di Amici, dopo l’evidente perdita di peso. “Mi sono messa nei miei panni”, a due settimane di distanza dalla cancellazione del tour, ha condiviso un carosello con foto e video sui social. Ma c’è chi non nasconde ancora oggi la sua preoccupazione per la salute della giovane, che dopo aver vinto Sanremo non si è fermata nemmeno per un istante.

Un periodo di detox dai social è una scelta sempre più comune tra le star, e non può che essere doveroso, soprattutto nel momento in cui la salute deve essere messa al primo posto. Ed è quello che ha fatto Angelina Mango dopo aver cancellato il tour: il silenzio assordante è stato rispettato tuttavia proprio dai suoi fan, che nelle ultime settimane non avevano nascosto la preoccupazione proprio per la perdita di peso.

Tanti i commenti di supporto: “Quanto ci sei mancata”, o ancora: “Ci sei mancata tantissimo, felice di sapere che stai bene”. Non manca anche chi, però, esprime comunque il suo timore in merito al ritorno della Mango sui social. “Occhio, Angelina! Fai quello che ti senti e fregatene di accontentare gli altri: la vita è una. Si trovassero qualcun altro da spremere che hai fatto già troppo per loro”, un modo per comunicarle di prendersi i suoi tempi e di non avere fretta: Angelina ritroverà i suoi amati fan quando tornerà sul palco. Un fiume di cuori inarrestabile per lei, di pieno e puro sostegno.

L’annullamento del tour per problemi di salute

“Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”. La strada di Angelina Mango è stata tutta in salita: da Amici a Sanremo, ha avuto la possibilità di dimostrare il suo talento, la sua luce, la sua voce. Nel 2024, il trionfo proprio nell’ultimo Festival di Amadeus, dove ha vinto anche il Premio Lucio Dalla assegnato dalla Sala Stampa e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dall’Orchestra del Festival.

Dopo è venuto l’Eurovision, i singoli, l’album: un turbinio di eventi, di impegni, dove si è sempre presentata al suo massimo. Poi, però, come sempre, un meccanismo si inceppa: aveva iniziato ad annullare alcune date del tour per una rinofaringite, ma la terapia e il riposo a cui si era sottoposta non erano bastate.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore, devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live”, aveva spiegato in una lettera. Con un carosello di foto e video, la Mango è finalmente tornata, rassicurando i fan sul suo stato di salute: per ora, l’artista si “mette nei suoi panni”.