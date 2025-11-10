Angelina Mango suona il piano con il fratello Filippo, il brano è da brividi

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Angelina Mango emoziona i fan suonando col fratello Filippo

Dal suo ritorno nella scena musicale, Angelina Mango non smette di far emozionare i fan attraverso la sua musica. Reduce da un nuovo album che ha messo fine a un lungo periodo di silenzio, la cantante ha pubblicato su Instagram un video che la mostra accanto al fratello Filippo mentre suonano Edmund e Lucy a quattro mani.

Un momento intimo che ha subito conquistato i fan, emozionandoli con la complicità e la dolcezza tra i due. Le note scorrono leggere, gli sguardi si incrociano, e in pochi secondi si crea quella magia che solo la musica, e i legami veri, sanno regalare.

Angelina Mango, emoziona al piano con il fratello Filippo

Angelina Mango si è sempre distinta per la sua delicatezza e per il coraggio di mostrarsi per quella che è nel bene e nel male. Dopo i grandi successi di Sanremo ed Eurovision, ha scelto di prendersi un momento per sé, lontana dai riflettori, dimostrando ancora una volta la sua autenticità. Ed è anche per questo che il pubblico la ama: perché sa essere vera.

Con il suo nuovo album, Caramé, la cantante ha segnato il ritorno sulle scene, ricevendo l’abbraccio caloroso dei fan che l’hanno attesa e sostenuta. E oggi Angelina regala un nuovo momento di musica: sui social ha pubblicato un video in cui è seduta al piano accanto al fratello Filippo mentre suonano a quattro mani una versione strumentale di Edmund e Lucy, il brano che racconta proprio il loro legame, contenuto nel disco Poké Melodrama.

Un regalo che ha fatto emozionare moltissimo i fan, che ancora una volta le restituiscono una dolcezza incredibile: “Grandiosi”, “Siete bellissimi tutti e due”, scrivono gli utenti. E ancora: “Ragazzi, siete arte. Siete speciali”.

Angelina Mango, il rapporto con il fratello Filippo

Edmund e Lucy è pezzo importantissimo per Angelina, a cui ha lavorato proprio con Filippo, e che racconta il loro legame profondo di fratelli: sempre uniti, anche davanti alle difficoltà e ai traumi che la vita ha deciso di metterli davanti.

“Filippo mi ha inviato questa traccia di pianoforte che per me raccontava palesemente di noi. Il testo è uscito tutto di fila. Raccontiamo di come abbiamo vissuto tante cose che riusciamo a capire solo io e lui e in cui ci siamo capiti solo io e lui, e di quanto questo sia stato un legame di simbiosi”, aveva raccontato a Il Corriere della Sera parlando del pezzo.

Un brano che dice tanto di due persone — prima bambini e ora adulti — che non si sono mai divisi. “Il nostro rapporto è sempre stato molto bello e vivo, ma più dovevamo affrontare delle difficoltà più ci stringevamo” aveva raccontato Angelina in un’intervista. “Il momento della crescita è arrivato un po’ come uno schiaffo. Però c’è anche della dolcezza in tutto questo, e nel fatto che con intelligenza si può mantenere quel legame pur vivendo due vite diverse”.

“Edmund e Lucy”, il testo del pezzo

Sto ancora nell’armadio zitta

Respiro piano

E mi viene da ridere

Tu sei nella stanza e fai battute stupide

Per trarmi in inganno

E vincere a camera buia

E passa un altro anno

Ed è tutto al posto di prima

Esclusi dagli altri

Inclusa da te

Mi scuso se è tardi

Ma poi tra fratelli ci sono momenti più freddi

Ed è colpa di entrambi

Fortuna ci teniamo stretti

Nei cubi di ghiaccio

Che chiamiamo traumi

È troppo tempo per ricominciare

Troppo tempo per capire

Troppo tempo da gestire

Troppo poco tempo per sparire

Troppo tempo senza realizzare

Troppo poco tempo con un padre

Troppa merda da ingerire

Troppa gente da perdonare

Troppo dolore da amare

Poche parole da dire

Quindi non lasciarmi sola

Perché ho ancora un po’ paura

Di non svegliarti più prima di andare a scuola

E scendere scale in silenzio con un nodo in gola

Edmund e Lucy chiusi nell’armadio

Scappiamo via dai lupi

Nei boschi del mediterraneo

Vogliono essere come me e te

Semplicemente umani

Semplicemente veri

Ma non è semplice essere sinceri

E crescere così vicini

Ho strappato tutte le radici

Ne ho lasciata una e ho fatto il doppio nodo

È te che chiamo quando poi mi odio

E tu che mi ami in un altro modo

La gentilezza di un gigante buono

Adesso abbracciami e poi portami via

Se è troppo tempo per ricominciare

Troppo tempo per capire

Troppo tempo da gestire

Poco tempo per sparire

Troppo tempo senza realizzare

Troppo poco tempo con un padre

Troppa merda da ingerire

Troppa gente da perdonare

Poche parole da dire

Quindi non lasciarmi sola

Perché ho ancora un po’ paura

Di non svegliarti più prima di andare a scuola

E scendere scale in silenzio con un nodo in gola

E non lasciarmi sola

Ho ancora un po’ paura

Di non svegliarti più prima di andare a scuola

E scendere scale in silenzio con un nodo in gola

Giochiamo a camera buia

Chiudi gli occhi se hai paura

Mentre tu ti prendi cura

Le tue braccia una cintura

E non lasciarmi sola

Ho ancora un po’ paura

Di non svegliarti più prima di andare a scuola

E scendere scale in silenzio con un nodo in gola

Di non svegliarti più prima di andare a scuola

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!