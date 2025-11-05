Angelina Mango sull’uscita del nuovo album: “Avevo tanta paura”

Durante una live firmacopie, Angelina Mango ha aperto il suo cuore ai fan, raccontando di aver avuto paura ad esporsi nel nuovo album Caramè

IPA Angelina Mango

Angelina Mango è una di quelle artiste che sembrano nate per stare sotto i riflettori: merito del talento innato o forse del detto “buon sangue non mente”, eppure non sempre la luce è facile da reggere e lei lo sa bene.

Dopo il successo ottenuto ad Amici e la vittoria al Festival di Sanremo, seguita da pressioni e aspettative a volte persino eccessive, c’è stato un momento in cui Angelina ha pensato di mollare tutto. Troppo rumore, troppe paure, forse troppe emozioni tutte insieme, ma è proprio da quella crisi che è nata una versione della cantante, forse più fragile, ma sicuramente più vera e consapevole.

Oggi Angelina, a poche settimane dall’uscito del suo nuovo album dal titolo Caramè, si racconta senza filtri e lo fa parlando direttamente a quei fan che tanto la amano e che l’hanno aspettata nei lunghi mesi di silenzio, con la certezza che prima o poi sarebbe tornata. Angelina parla delle sue paure e di come abbia imparato a conviverci, trasformandole in forza.

Angelina Mango, la confessione ai fan sulle paure

I suoi fan la aspettavano e lei non li ha delusi: dopo un lungo periodo di stop, Angelina Mango è tornata e lo ha fatto in grande stile, come ci ha abituati fin dagli inizi, con un nuovo album, nuove consapevolezze e la sua verità di artista che si dona al pubblico senza filtri.

Comunicare la propria arte con la musica è sempre qualcosa di molto delicato e personale, ma ad Angelina Mango sembra riuscire perfettamente naturale: c’è qualcosa di profondamente umano in lei e forse è proprio questo il segreto del suo successo. Dopo mesi di silenzio, seguiti a concerti e riconoscimenti che l’hanno consacrata una delle giovani voci più autentiche del panorama italiano, la cantante ha deciso di mostrarsi per ciò che è davvero: una ragazza che, nonostante la forza che trasmette sul palco, conosce bene la fragilità e non teme di esporsi e rivelare anche il proprio lato fragile.

In una recente diretta TikTok durante un firmacopie del nuovo lavoro discografico, Angelina ha parlato apertamente delle sue paure, raccontando di aver avuto tanta paura nel preparare il nuovo album.

"Avevo tanta paura per questo disco, perché pensavo: parlo di cose molto grandi, molto importanti, anche molto dolorose. Pensavo: non voglio prendermi la responsabilità…" per poi spiegare i motivi che l'hanno spinta a decidere comunque di esporsi senza filtri attraverso il suo nuovo disco. "Ho pensato che il lavoro di un cantautore è dire quello che prova, senza farsi portavoce di niente" ha raccontato con una saggezza che rispecchia bene la sua sensibilità artistica. "A volte basta semplicemente sentire che non siamo soli. E che c'è gente che vive, soffre o è felice per qualcosa come noi. E questo basta" ha aggiunto ancora Angelina, consapevole di quanto affetto le abbiamo dimostrato i suoi fan durante lo stop lavorativo, facendola sentire sempre amata e supportata. Tempo prima, in un'intervista, Angelina aveva parlato ancora delle sue paure e aveva dichiarato: "Non sempre riesco a credere in me come vorrei, ma sto capendo che anche la paura può essere un'alleata, se impari ad ascoltarla".

Angelina Mango, il ritorno in grande stile e l’affetto del pubblico