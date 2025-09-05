Angelina Mango ha fatto un'esibizione a sorpresa a un concerto di Olly. La cantante è apparsa visibilmente commossa dall'applauso e dall'affetto del pubblico

IPA Angelina Mango

Angelina Mango è finalmente tornata sulle scene. La promessa della musica italiana, lanciata dal talent show Amici e figlia d’arte, è stata nuovamente protagonista di un’esibizione dal vivo, dopo un anno di stop dalla musica. A sorpresa, infatti, la figlia di Pino Mango è apparsa sul palco del concerto di Olly all’Ippodromo Snai di Milano, ricevendo l’applauso e l’affetto di quanti l’hanno potuta ascoltare nuovamente live.

La cantante è apparsa visibilmente commossa per il calore ricevuto e ha salutato i suoi ammiratori, raccontando le sue emozioni del momento.

Angelina Mango, l’esibizione a sorpresa

Il 4 settembre 2025 Angelina Mango è tornata a cantare su un palco. E lo ha fatto insieme a Olly, con cui aveva già duettato in passato. I due cantanti, infatti, non sono solo gli ultimi vincitori del Festival di Sanremo nelle edizioni 2024 e 2025, ma hanno lanciato una hit, Per due come noi, che ha raccolto il favore degli ascoltatori.

La coppia di artisti ha riproposto, adesso, le note di quella canzone di successo sul palco dell’Ippodromo Snai di Milano, dove Olly era impegnato in un concerto. Improvvisamente, però, il cantante è stato raggiunto sul palco dalla collega, come era successo già lo scorso anno all’Arena di Verona, l’unica volta in cui i due avevano in precedenza duettato insieme dal vivo.

Dopo la fine del brano, Olly ha introdotto la cantante con il pubblico, che si è aperto in un grande applauso. L’affetto del pubblico ha commosso Angelina Mango che ha ricevuto anche un tenero bacio sulla testa e un abbraccio dal compagno d’avventura.

Angelina Mango, allora, si è aperta con il pubblico, raccontando le sue emozioni, mentre Olly le ha lasciato la scena, facendo un passo indietro: “Sono molto felice di essere qua, mi siete mancati da morire. Non c’è nessuno come voi”. Anche il cantante ha voluto esprimere il suo affetto per la collega: “Ti voglio tanto bene”.

Angelina Mango pronta al ritorno?

Angelina Mango è riapparsa a sorpresa in pubblico, durante un concerto dell’amico Olly. La cantante è sembrata sinceramente commossa dall’affetto del pubblico e ha scelto un look più semplice che mai, visto che indossava un semplice jeans, accompagnato da una t-shirt over bianca e da un cappellino nella stessa colorazione.

L’artista aveva messo in pausa la sua carriera lo scorso autunno dopo dei problemi di salute: “Non posso continuare, devo ascoltare il mio corpo”. Angelina Mango soffriva, infatti, di una rinofaringite acuta e ha deciso di prendersi un lungo periodo di pausa che, adesso, potrebbe essere arrivato alla conclusione.

Oltre all’esibizione live con Olly, sembra infatti che l’artista sia pronta a riprendere in mano la sua carriera. Nelle ultime settimane, infatti, si sono rincorse le voci di una possibile partecipazione della figlia d’arte al prossimo Festival di Sanremo e, secondo le indiscrezioni, la cantante sarebbe fortemente voluta dal direttore artistico Carlo Conti.

Il palco più prestigioso d’Italia potrebbe essere l’ideale per la ripresa di una carriera brillante e in costante ascesa, interrotta proprio dopo il secondo posto ad Amici, la vittoria del Festival di Sanremo e il sesto posto all’Eurovision Song Contest.