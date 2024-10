Perché Angelina Mango ha annullato due concerti e come sta

Angelina Mango è stata costretta a cancellare le date di Napoli e Molfetta per un problema di salute. Ecco come sta

Momento complicato per Angelina Mango. La cantante, che è letteralmente esplosa dopo la sua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, e la sua vittoria a Sanremo 2024 che l’ha portata all’Eurovision Song Contest, si è vista costretta a cancellare e riprogrammare due date del suo tour per via di una rinofaringite. Una scelta che ha reso la cantante molto dispiaciuta, ma pronta a prendersi cura di sé per tornare a cantare davanti ai suoi fan.

Angelina Mango costretta a cancellare due date del tour

Pausa obbligatoria per Angelina Mango. La cantante, che grazie alla sua voce potente ha vinto il Festival di Sanremo 2024 ottenendo la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha dovuto cancellare due date del suo tour nei club per via di un problema di salute.

I fan si sono accorti che le condizioni della voce della cantante non erano le solite già il 14 ottobre, data in cui Angelina si è esibita nella sua prima data di Napoli. Dopo un doveroso consulto medico, Angelina ha deciso di fermarsi un attimo per curare la sua rinofaringite acuta. Una scelta difficile per l’artista, che non ha nascosto il suo dispiacere nel dover deludere i suoi fan. Tuttavia, la sua priorità è recuperare le forze per poter tornare a cantare al meglio.

“A causa di una rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per oggi 15 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica e domani 16 ottobre a Molfetta (Bari) presso l’Eremo Club sono riprogrammate” si legge nel comunicato condiviso anche dall’artista.

Angelina Mango, come sta

Non è mai facile per un artista dover ammettere di aver bisogno di una pausa, soprattutto in vista di un tour pieno di date importanti. La qualità della voce per un’artista come Angelina, che ha fatto della sua potenza vocale il suo marchio di fabbrica, non può essere sottovalutata né messa in pericolo da un’infiammazione.

Angelina ha deciso di sospendere le due date per potersi prendere cura della sua salute e tornare sui palchi più in forze che mai per portare le sue canzoni davanti a quel pubblico che l’ha supportata fin dagli inizi della sua avventura.

“Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere” ha scritto in una storia Instagram “Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. siete stati la più grande dimostrazione d’amore. Vi amo tantissimo. Nina”.

Pare quindi che la sua rinofaringite non metterà a repentaglio altri appuntamenti: La cantante di La Noia tornerà a cantare molto presto e le date cancellate verranno recuperate quanto prima. Secondo gli organizzatori, infatti, il secondo concerto di Napoli verrà recuperato il 18 novembre 2024, mentre quello di Molfetta il 19 novembre 2024. Un’occasione, per i fan che hanno comprato i biglietti, di vedere Angelina più in forma che mai, anche in vista delle sue date europee.