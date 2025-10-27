Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Angelina Mango ha rinunciato a Sanremo 2026: ecco il motivo

Angelina Mango è tornata ufficialmente sotto i riflettori. Si sta parlando molto della talentuosa cantautrice, ex vincitrice di Amici e Sanremo, considerando l’improvviso lancio del suo nuovo album.

Ha affrontato questa pubblicazione in maniera decisamente anticonvenzionale, evitando grandi eventi e proclami. È tutto ben inserito nel suo percorso di cura di sé, iniziato nel corso di quest’anno. Ha vissuto un brutto periodo, del quale non ha mai parlato apertamente. Si è presa del tempo, ha fatto in modo che le luci si spegnessero e ora, con i suoi tempi, è tornata con nuova musica.

Con questi brani ha dimostrato d’essere ancora una delle voci e penne più interessanti del panorama musicale italiano odierno. Di certo i suoi fan l’hanno attesa e le hanno fatto sentire tutto il proprio sostegno dopo l’uscita di Caramè.

L’incontro con una fan

Sempre disponibile per una foto, un autografo e due chiacchiere con i propri ammiratori, Angelina Mango è stata protagonista di un post su TikTok divenuto virale. Una ragazza ha infatti pubblicato uno scatto insieme alla cantante.

“Qualcuno mi dia un pizzicotto. Chissà che cavolo ho detto, forse ho parlato troppo ma avevo paura di pentirmi di non averti detto quello che sentivo e pensavo. Grazie per la gentilezza, la spontaneità e la simpatia, ma soprattutto per la musica Nina, ti voglio bene”.

Alcuni giorni dopo la ragazza ha pubblicato un video nel quale ha spiegato come siano andate le cose nel dettaglio in questo inaspettato faccia a faccia:

“Io stavo mangiando e lei è passata così, camminando. Nessuno l’aveva riconosciuta e le ho detto ‘Angelina?’. Lei si è girata e sono rimasta almeno 30 secondi dicendo ‘Oh mio Dio’. Poi l’ho abbracciata e ho iniziato a dirle tutto ciò che mi passava per la testa”.

Un confronto a cuore aperto, verrebbe da dire, e tutto ciò è frutto di un episodio passato. La ragazza ha spiegato che in passato, avendo incontrato Justin Bieber, si era paralizzata, per poi pentirsene. Lezione appresa, non c’è che dire.

Il commento di Angelina Mango e il no a Sanremo 2026

Il post ha iniziato a circolare, fino ad attirare l’attenzione di Angelina, che ha poi commentato con tono molto dolce: “Raga, incontrarvi e chiacchierare è uno dei motivi per cui esco di casa. Non per farmi scorpacciate di complimenti, anzi quelli mi imbarazzano (ahah), ma per guardarsi negli occhi e scambiarsi un po’ di vita vera. È tutto quello che voglio, non me ne frega delle impalcature”.

Il commento di Angelina Mango al post della sua fan è decisamente significativo. Come avevamo avuto modo di intuire, infatti, la cantante non ha intenzione di rigettarsi nel cuore degli ingranaggi della macchina discografica.

Stando a quanto riportato da Chi, infatti, non ha presentato alcun brano per partecipare al Festival di Sanremo. Nessun grande ritorno all’Ariston per lei, considerando il gran numero di pressioni subite durante il percorso e dopo il suo trionfo.