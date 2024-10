Angelina Mango annulla tutte le date del tour Italia ed Europa. La sua dichiarazione

Angelina Mango ha annullato tutte le date previste per il tour in Italia ed Europa. Ad annunciarlo è stato il suo ufficio stampa che con un comunicato ha spiegato come ottenere il rimborso dei biglietti. Ma soprattutto ha condiviso la dichiarazione della cantante, costretta a rinunciare al palcoscenico e al suo amato pubblico a causa di un problema di salute.

Perché Angelina Mango ha annullato il tour

Un autunno più triste per Angelina Mango ma anche per i suoi tantissimi fan, che già stavano pregustando l’emozione di vederla sul palco, sia in Italia che nel resto d’Europa. Tutta colpa di un problema di salute del quale, ovviamente, deve tenere conto.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – si legge nella dichiarazione della cantante -. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”.

E ancora: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni”.

Come ottenere il rimborso dei biglietti

Milano, Napoli, Firenze ma anche Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. Sono solo alcune delle città che non vedevano l’ora di accogliere Angelina Mango con il suo tour che è un vero spettacolo di voce, musica, danza ed effetti speciali con brani del passato come Walkman e Sono aggrappata a te, fino ai più recenti La Noia e Melodrama. Chi aveva acquistato i biglietti – come sempre si fa, con largo anticipo – avrà la possibilità di ottenere un rimborso.

La procedura e tutti i contatti di riferimento sono disponibili sul sito Live Nation: “Per le date previste in Italia, le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 20 dicembre 2024 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Per le date in Europa, verranno inviate comunicazioni più dettagliate via email agli acquirenti dal sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto”, si legge.

Un’occasione mancata, dunque, per vederla esibirsi nei principali club italiani ed europei. Il primo appuntamento era stato l’11 ottobre all’Atlantico Live di Roma, una vera festa di colori come qualcuno l’aveva definita, incentrata su un unico scopo: portare sul palco l’anima e l’evoluzione artistica della giovane cantante proveniente dalla scuderia di Amici, vincitrice di Sanremo e mattatrice all’Eurovision Song Contest. Con lei una band formata da Marta Cannuscio alle percussioni, Alessio Nelli al piano e midi keyboard, Antonio Cirigliano (il suo compagno) alle chitarre elettrica e acustica, Filippo Mango (suo fratello) alla batteria e drum pad e Filippo Tosto al basso e basso synth.