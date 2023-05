Angelina Mango fa boom ad “Amici” e ha un fidanzato famosissimo

Sensibile, carismatica e piena di talento: Angelina Mango è una delle perle di Amici di Maria De Filippi. E, no, non perché è figlia di cotanti genitori. Il suo percorso all’interno della Scuola è stato certamente più difficile rispetto a quello degli altri, proprio perché doveva affermare se stessa e allontanarsi dallo stigma della figlia di (Pino Mango e Laura Valente, per la precisione), dimostrando di meritare davvero il posto che ha conquistato all’interno del programma. È anche una delle acclamate finaliste, finita al centro dell’attenzione per la sua amicizia speciale con Wax. Eppure, il fidanzato della giovanissima artista risponderebbe a un altro nome, scopriamo di più.

Antonio Cirigliano, il fidanzato chitarrista di Angelina Mango

Tra Wax e Angelina Mango è nata una bellissima amicizia. Niente di strano, se pensiamo che i due ragazzi hanno vissuto a stretto contatto per molti mesi. A mettere un freno ai pettegolezzi che si sono scatenati sul loro conto ci ha però pensato la diretta interessata, che ha voluto specificare come nel loro rapporto non vi sia nulla di romantico. Per la gioia, sicuramente, del suo fidanzato Antonio Cirigliano, che la giovane artista non ha mai citato ma che la aspetta fuori dalla Scuola di Amici 22.

Come sappiamo, lei è veramente molto riservata e difficilmente ha parlato della sua vita sentimentale all’interno del programma. Con Antonio Cirigliano, però, ha stretto un sodalizio artistico che va molto oltre la sfera privata. I due sono stati visti spesso insieme, in particolare sul palco del Concerto del Primo Maggio 2022 al quale hanno partecipato insieme. Lei come cantante solista e lui come suo chitarrista.

Fonte: IPA

È originario di Potenza, è nato nel 1999 ed è mosso dalla passione per la musica fin da bambino. Il suo mito è Bill Evans. L’amore per Angelina Mango, invece, è sbocciato lentamente. All’inizio, infatti, erano solo amici. Come spesso accade poi, questo sentimento si sarebbe trasformato in qualcosa di più importante fino a tenerli uniti indissolubilmente, persino nei mesi che lei ha trascorso all’interno della Scuola di Amici.

Quando si sono conosciuti

Non c’è però niente di certo nel legame amoroso tra Angelina Mango e Antonio Cirigliano. A riportare l’indiscrezione è stato infatti il portale Webboh, che ha colto alcune dichiarazioni della giovane artista proprio nel corso di una delle puntate del talent show. Da qui, la possibilità che tra i due ci fosse qualcosa di più.

Lei aveva infatti svelato di avere al suo fianco una persona molto speciale e che questa le sarebbe stata a fianco fin dalla scomparsa prematura del suo papà, Pino Mango, colto da un malore rivelatosi poi fatale sul palco di Policoro nel 2014. Di lui ha invece parlato spesso, slegandolo però dalla figura dell’artista che tutti noi abbiamo amato. L’ha descritto semplicemente come suo padre, ricordandolo per tutto quello che le ha lasciato oltre la musica. Nei suoi racconti, che hanno interessato tutti, c’è stato spazio anche per la sua mamma Laura Valente. “Mia mamma ha perso tutto”, aveva dichiarato, riferendosi ai mesi successivi alla morte di suo padre. Oggi, lei è uno dei suoi punti di riferimento.