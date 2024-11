Rita Ora regina di stile agli MTV EMAs: terza storica conduzione in rosa piumato

Rita Ora ha catturato gli sguardi agli MTV EMAs con un abito rosa piumato, segnando il suo ritorno come conduttrice per la terza volta

Il red carpet degli MTV EMAs 2024 ha accolto le più brillanti stelle internazionali, ma a rubare la scena, come solo lei sa fare, è stata Rita Ora. La cantante britannica, nota per il suo stile audace e sofisticato, ha scelto per l’occasione un primo abito rosa piumato che l’ha consacrata, ancora una volta, regina di stile. Non solo, Rita Ora è entrata nella storia diventando la prima persona a condurre la cerimonia per ben tre volte, segnando un traguardo che sottolinea il suo ruolo ormai iconico nel panorama musicale e televisivo.

La magica presenza di Rita Ora

Rita Ora ha calcato il tappeto rosso accompagnata dal marito, il regista neozelandese Taika Waititi, e insieme hanno irradiato eleganza e complicità.

L’abito firmato Ashi Studio scelto da Rita, in un delicato rosa polvere, è stato un tripudio di piume e romanticismo, impreziosito da un corpetto con stecche che sottolineava la sua silhouette. Le piume, applicate con estrema cura su tutto l’abito, hanno aggiunto un tocco di teatralità e lusso, trasformandola in una visione sofisticata e quasi eterea.

I tacchi in seta che ha scelto per completare il look le hanno conferito un’altezza imponente, mentre i capelli, sciolti in morbide onde, e il trucco impeccabile con focus sugli occhi hanno esaltato i suoi tratti delicati.

Accanto a lei, Taika Waititi ha optato per un look classico e raffinato, indossando un elegante completo nero con una camicia bianca impeccabile. I due si sono scambiati un bacio sul red carpet, un gesto intimo che ha catturato l’attenzione dei fotografi e ha mostrato la loro dolce intesa.

Stile, fascino e carriera: la consacrazione di una star

Rita Ora non è nuova alla cerimonia degli MTV EMAs. Dopo aver condotto lo show a Londra nel 2017 e a Düsseldorf nel 2022, è tornata quest’anno a Manchester, diventando la prima conduttrice nella storia degli EMAs a guidare la serata per la terza volta. Un traguardo che non solo celebra il suo legame profondo con il mondo della musica e dell’intrattenimento, ma che la consacra come una delle personalità più carismatiche del settore.

La scelta dell’abito non è stata casuale: il rosa polvere, con le sue sfumature delicate, ha sottolineato la dolcezza e la forza della sua figura, mentre le piume, con il loro movimento leggero, hanno creato un contrasto giocoso e raffinato. Il corpetto, dal design strutturato, ha aggiunto un tocco di sensualità discreta, lasciando che l’abito parlasse da sé senza l’aggiunta di collane o gioielli vistosi.

Nonostante un recente ricovero in ospedale, Rita Ora ha affrontato il red carpet degli MTV EMAs con il suo inconfondibile stile e una grinta sorprendente, rassicurando i fan sulla sua ripresa.

Oltre al suo look, è da apprezzare anche il messaggio che Rita Ora ha portato sul palco. Durante lo show, infatti, ha annunciato che renderà omaggio all’amico e collega Liam Payne, scomparso tragicamente solo pochi mesi fa. Un tributo che è stato probabilmente uno dei momenti più commoventi della serata e che sottolinea il lato umano e sensibile della cantante, capace di condividere non solo la sua musica, ma anche i momenti più intensi e delicati della sua vita.