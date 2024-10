Liam Payne, morto a 31 l’ex membro degli One Direction

Muore a soli 31 anni Liam Payne, ex membro del gruppo One Direction, dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires

Fonte: Getty Images Liam Payne

Liam James Payne, musicista, chitarrista, cantante ed ex membro del gruppo One Direction, è morto. 31 anni. Giovane, giovanissimo. Una notizia che coglie di sorpresa i numerosissimi fan della band, sparsi in tutto il mondo. La tragedia è avvenuta a Buenos Aires. Il corpo del ragazzo è stato trovato dopo che era caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo. La notizia è riportata dalla stampa argentina e in breve tempo ha fatto il giro del mondo, colpendo per il dolore e lo sconvolgimento che lascia non solo in chi negli anni ha seguito l’amatissima band britannica, ma anche in chi ha conosciuto solo tangenzialmente i membri giovanissimi di un gruppo unito dall’amicizia, dall’entusiasmo, dalla musica.

Morto Liam Payne: “Caduto dal terzo piano di un hotel”

Una caduta di circa tredici o quattordici metri. Questa la causa della morte secondo riporta la stampa argentina. Il tutto sarebbe successo nel pomeriggio di mercoledì, quando la polizia della stazione 14B della capitale, Buenos Aires, ha ricevuto una richiesta intervento. A causarla la presenza di un uomo con atteggiamenti aggressivi nei pressi di un’hotel, sotto il quale, al loro arrivo, ha ritrovato il corpo di Payne. “Alle 17:04 siamo stati allertati della presenza di una persona nel cortile interno dell’hotel Casa Azul – ha raccontato Alberto Crescenti, il direttore del Same (Sistema de Atencion Medica de Emergencia) -. Pochi minuti dopo, è arrivata una squadra che ha confermato il decesso dell’uomo che in seguito abbiamo scoperto essere parte di un noto gruppo musicale“.

Gli inquirenti tengono aperte, per il momento, tutte le strade e rimane da chiarire se si sia trattato di un incidente o se il musicista si sia tolto la vita gettandosi dal terzo piano dell’hotel. “Aveva lesioni gravissime e abbiamo dovuto constatare la morte, non c’era possibilità di rianimazione”, ha riferito a El Tiempo il personale di soccorso giunto sul posto.

Alcune fonti hanno dichiarato che Liam e la sua ragazza, Kate Cassidy, sono arrivati in Argentina il 30 settembre. Hanno pubblicato sui social diverse foto che li ritraggono insieme, mentre sembrano godersi una normale vacanza in coppia. La ragazza del musicista, Kate, avrebbe lasciato l’Argentina pochi giorni fa, mentre Liam sembra sia rimasto a Buenos Aires, soggiornando al CasaSur Palermo Hotel. “Ci è stato detto che qualcuno in hotel ha chiamato i servizi di emergenza per denunciare un maschio ‘aggressivo’ in hotel oggi… il che coincide con ciò che ci hanno detto i testimoni sul comportamento di Liam nella hall”, così scrive TMZ sull’accaduto.

Pochi minuti prima che la sua morte fosse confermata, il cantante britannico aveva pubblicato sul suo account Snapchat (@liampayne), dove conta 1,32 milioni di follower, una serie di foto con la sua attuale compagna Kate Cassidy mentre entrambi posavano davanti a uno specchio. Payne aveva avuto in passato alcuni problemi con la legge.

Liam Payne e gli One Direction

Il ricordo di Liam Payne è indelebile nella mente della maggior parte di noi. Quello degli One Direction fu un fenomeno dirompente e segnò un’intera generazione. Sulle loro canzoni, cantate a squarciagola, hanno messo radici amicizie e adolescenze. Liam aveva solo 16 anni quando si unì alla band. Il gruppo (composto anche da Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles), dopo aver vinto X Factor, nella versione britannica, nel 2010, divenne la boyband più conosciuta e amata del mondo. Gli One Direction i sciolsero nel 2015, dopo essere diventati un fenomeno globale.

Nel 2011 la band pubblicò il suo primo album, Up All Night. Un successo incredibile, un’esplosione di fan ovunque, e l’Italia non fece eccezione. Un exploit con una storia particolare. Infatti i membri del gruppo parteciparono a X Factor singolarmente, ma vennero tutti eliminati durante le audizioni. I giudici decisero così di “unirli” e farli partecipare nella categoria “gruppi”. Dopo l’ascesa, l’addio nel 2015. Payne continuò a costruirsi una carriera da musicista, pubblicando il suo album di debutto da solista nel 2019 intitolato LP1. A marzo, Payne ha pubblicato il suo LP Teardrops. Ha avuto un figlio, nato nel 2017, avuto da Cheryl Cole, del gruppo Girls Aloud.