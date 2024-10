Liam Payne, parla la fidanzata: “Dovevamo sposarci il prossimo anno”

Fonte: IPA Liam Payne e Kate Cassidy

Ad una settimana dalla morte di Liam Payne, precipitato a soli 31 anni dal terzo piano di un hotel in Argentina, è arrivato il commovente saluto della fidanzata Kate Cassidy. In un post pubblicato sui social, la ragazza ha spiegato di avere “il cuore in frantumi”, rivelando anche il progetto di convolare a nozze con l’ex One Direction.

Il saluto di Kate Cassidy a Liam: “Ho il cuore in frantumi”

Mentre vanno avanti le indagini sulla morte di Liam Payne, parenti ed amici del cantante 31enne continuano a ricordarlo con affetto e commozione. L’ultima in ordine di tempo è stata la fidanzata Kate Cassidy: la ragazza era volata con lui in Argentina per assistere al concerto di Niall Horan, ma aveva fatto ritorno in Europa due giorni prima della tragica scomparsa dell’ex One Direction. Affranta dal dolore e profondamente segnata dalla tragedia, la modella 25enne ha comunque trovato il coraggio di porgere un estremo saluto al compagno, omaggiandolo con una bellissima lettera sui social.

Insieme ad un carousel che raccoglie alcuni scatti della loro storia d’amore, Cassidy ha scritto alcune righe: “Non so nemmeno da dove iniziare. Il mio cuore è a pezzi in un modo che non riesco nemmeno a descrivere a parole. Vorrei che tu potessi vedere l’impatto che hai avuto sul mondo intero, anche se adesso sembra tutto così buio” recita l’incipit della dedica.”Tu sei – perché non riesco a dire eri – il mio miglior amico, l’amore della mia vita, e tutti quelli che sono stati toccati dalla tua presenza si sono sentiti speciali proprio come me. La tua energia era contagiosa, ed illuminava ogni stanza in cui entravi. Insieme siamo tornati bambini, riuscendo a godere anche delle più piccole cose. Liam, tu avevi l’animo più gentile e lo spirito più divertente e giocoso. Hai portato così tanta luce nella mia vita” ha scritto ancora Kate.

“Ci sposeremo tra un anno”: i progetti di Kate e Liam

La 25enne ha quindi condiviso un momento molto privato vissuto con il suo fidanzato, menzionando una lettera che quest’ultimo le aveva fatto avere prima di morire: “Un paio di settimane fa, eravamo seduti in una splendida serata parlando della nostra vita insieme. Tengo stretto a me il tuo messaggio, anche se mi avevi detto di non guardarlo. Dice ‘Io e Kate ci sposeremo entro un anno’. Liam, so che io e te saremo insieme per sempre, anche se non nel mondo in cui lo avevamo pianificato. Sarai sempre con me, e so di aver trovato in te un angelo custode” ha spiegato la modella.

Infine, Kate Cassidy ha affidato alla lettera il suo commosso saluto: “Ti amerò per il resto della mia vita ed oltre, portando i tuoi sogni e il tuo ricordo con me, dovunque andrò”. Prima di lei, anche Cheryl Cole, ex compagna di Payne e madre del suo unico figlio, aveva condiviso il suo ricordo sui social, chiedendo di non speculare sulla morte del cantante anche per rispetto della sua famiglia: “Prima di lasciare commenti o fare video, chiedetevi se vorreste che il vostro bambino o la vostra famiglia li leggessero. Per favore, date a Liam quel poco di dignità che gli è rimasta dopo la sua morte per riposare finalmente in pace”.