Guai con la legge per l’ex cantante degli One Direction Liam Payne: l’artista, che solo qualche settimana fa era balzato agli onori della cronaca per un ricovero d’urgenza in Italia, adesso è finito di nuovo sulle pagine dei giornali per un’infrazione che gli ha causato, oltre che una multa salata, anche la revoca della patente.

Liam Payne, patente revocata e multa per l’ex One Direction

Guai per l’ex cantante degli One Direction: Liam Payne è stato interdetto dalla guida per sei mesi dopo essere sorpreso mentre superava i limiti consentiti in un quartiere nella zona Ovest di Londra, a bordo del suo costoso pick-up.

Una telecamera automatica lo ha ripreso mentre sfrecciava a bordo della sua Ford Ranger da 40 mila euro. Il cantante ha dovuto pagare una multa di circa 300 euro e, dato che ha già commesso infrazioni di questo genere, non potrà guidare per 6 mesi.

A nulla sono valse le scuse, come ha riportato il Sun: Liam si stava dirigendo verso est sulla A40 il 24 febbraio quando si è verificato l’incidente, come hanno rivelato i documenti del tribunale. Durante l’udienza che ha discusso del suo caso, il cantante ha dichiarato: “Non mi ero reso conto di aver superato il limite di velocità e chiedo scusa”.

Quando la corte ha chiesto dettagli circa le sue finanze, Liam Payne ha risposto: “Non posso divulgare informazioni al riguardo, ma pagherò la multa entro i 14 giorni consentiti”. Oltre al Ford Ranger, Liam Payne – che avrebbe un patrimonio di circa 50 milioni – possiede anche una Lamborghini Aventador e una Cadillac Escalade.

Liam Payne, il ricovero in Italia

Nelle scorse settimane il cantante era arrivato in Italia per festeggiare il suo primo anniversario di fidanzamento con Kate Cassidy, ma purtroppo la loro romanticissima vacanza sul lago di Como si è dovuta interrompere prima del tempo. L’ex One Direction infatti ha avvertito un forte dolore ai reni ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è rimasto per qualche giorno.

Già qualche settimana prima del suo viaggio in Italia, l’artista aveva annunciato che a causa di un’infezione proprio ai reni aveva dovuto spostare le date della sua tournée: “È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America. Nell’ultima settimana sono stato ricoverato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non augurerei a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora ho bisogno di riposare e recuperare”.

A dare aggiornamenti sulle condizioni di salute di Liam era stata proprio Kate Cassidy sui social: “Ho ricevuto molti commenti su Liam in cui mi chiedete come sta. Come tutti sapete era stato ricoverato per un’infezione ai reni. Ora sta molto meglio, è fuori dall’ospedale ed è in buone mani”, aveva fatto sapere l’influencer su TikTok.

La notizia del suo ricovero aveva scatenato i commenti dei media inglesi, convinti che a causare gli attuali problemi ai reni potrebbe essere stato l’abuso di alcool. In passato il cantante aveva lottato contro la dipendenza da alcol e droghe: “Il miglior modo per proteggermi dal mondo esterno era quello di chiudermi a chiave nella mia stanza. E cosa c’era nella stanza? Il minibar. Ho vissuto una festa che sembrava andare avanti da anni. Era l’unico modo per farcela”, aveva confessato.