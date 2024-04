Drusilla Foer ha lasciato l'ospedale dopo il ricovero per la polmonite bilaterale: "Stavo per lasciarci le penne. Anzi, forse le piume"

Fonte: IPA Drusilla Foer

“Eccomi qua, viva e vegeta. Dicono che non vi libererete facilmente di me. È stata un’esperienza importante, stavo per lasciarci le penne. Anzi, forse le piume: fa più Folies Bergère”. Dopo il ricovero per una polmonite bilaterale a Firenze, Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori, è tornata a casa e ha registrato un video per i suoi fan, per spiegare l’accaduto e come sta oggi, ringraziando lo staff ospedaliero che si è presa cura di lei.

Drusilla Foer, il video dopo il ricovero in ospedale: come sta

Nel giorno di Pasqua, Drusilla Foer ha condiviso un video su Instagram. Il 26 febbraio 2024, l’artista ha specificato di essere stata costretta al ricovero e di aver rimandato le date della tournée a teatro Venere Nemica. Ora, ha annunciato di aver lasciato l’ospedale, dopo essere stata ricoverata nei mesi scorsi a causa di una polmonite bilaterale. Per lei, però, non è ancora arrivato il momento di tornare a lavorare, poiché è in convalescenza, come ha spiegato nel video.

“È stata un’esperienza importante. Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi. Ho veramente dovuto rimandare la tournée: tutte quelle date così fitte sarebbero state un grosso pericolo, ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia”. Ha promesso così ai suoi fan un “arrivederci”, fino a quando non si riprenderà del tutto e sarà pronta a tornare sul palco, tra ironia e riflessioni.

“Vorrei ringraziare tutti voi, perché ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni. Voglio ringraziare anche tutto il bene che ho ricevuto dai dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari dell’ospedale di Careggi. Mi avete proprio salvata, accolta, accudita”. Ha concluso così il suo video, dedicando un pensiero non solo ai suoi amati fan, ma anche allo staff che si è preso cura di lei lungo il percorso di guarigione e riposo.

Drusilla Foer, lo stop alla tournée teatrale

In prima battuta, lo staff dell’artista ha specificato che le date della tournée teatrale Venere Nemica erano state rimandate per “un forte stato influenzale dell’artista”. In seguito, però, la Foer ha chiarito il suo stato di salute con un video dall’ospedale. “Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Ci vediamo presto”. Un video ironico, come nel suo stile, lei che, del resto, dell’ironia ha fatto il suo vestito più bello. Tanti i messaggi di supporto per lei all’epoca e anche adesso che è uscita dall’ospedale.

Per quanto riguarda il tour, come specificato dall’artista, riprenderà a settembre, nei teatri di tutta Italia. Nonostante la convalescenza, in ogni caso, non le manca il suo solito “piglio”, visto che ha discusso della possibilità di tagliare i capelli e ha offerto uno sketch comico con la colf Ornella. “Li taglio o non li taglio? E, se li taglio, come li taglio? Il taglio, un tema fondamentale”. Ora, per l’artista seguirà un periodo di riposo, così da tornare in forma, pronta a riprendere la tournée teatrale al meglio.