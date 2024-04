Fonte: IPA Paolo Belli

Paolo Belli si ferma. L’artista emiliano ha deciso di annullare la sua tournée per problemi personali che non sono stati specificati, ma certamente vuole stare vicino alla sua famiglia. Il comunicato arriva direttamente dal suo staff che estende l’abbraccio di incoraggiamento ai suoi parenti, evidentemente coinvolti in qualcosa di serio. Si scende dal palco per le prossime tre date in programma in calendario che presumibilmente non verranno recuperate in seguito.

Paolo Belli annulla il tour, i motivi

“Rinviati gli ultimi due appuntamenti con Pur di far commedia, annullato il primo concerto della tournée estiva. Si tratta delle due ultime repliche dello spettacolo teatrale (11/04 Carate Brianza, 12/04 Casale Monferrato) e della prima data del tour (14/04 Sant’Antioco). PB Produzioni comunica che, per cause non dipendenti dalla volontà dell’artista, i prossimi appuntamenti con le ultime due repliche stagionali di Pur di Far Commedia di Paolo Belli previsti per il mese di aprile (11/04 Carate Brianza – Teatro L’Agorà, 12/04 Casale Monferrato – Teatro Municipale) e la prima data del tour estivo (14/04 Sant’Antioco – Piazza) sono al momento rinviati o cancellati. A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”, si legge nel comunicato.

Il suo entusiasmo per questa tournée è ben espresso negli ultimi post su Instagram che ha pubblicato, in cui si leggono i ringraziamenti per il pubblico che non l’ha mai abbandonato: “Grazie infinite caro pubblico di Roma, questa sera è stato me-ra-vi-glio-so! Non dimenticherò mai più quello che mi hai regalato”. Ora, la decisione di fermarsi per supportare i suoi cari in un momento di difficoltà di cui non si conosce la natura.

Un vero e proprio dietrofront da parte dell’artista modenese che ama moltissimo stare sul palco. L’esigenza di stare al fianco dei suoi familiari è stata più forte della sua passione viscerale per la musica che l’ha tenuto vivo per moltissimi anni. E, nonostante sia un personaggio noto e amatissimo, tiene molto alla sua vita privata. La sua carriera ha comunque trovato una nuova dimensione da tempo, quella televisiva e costante, come spalla di Milly Carlucci in Ballando con le stelle. La sua Paolo Belli Big Band è ormai una presenza storica del programma di Rai1, che torna ogni anno con un cast diverso ma una sola certezza: i brani meravigliosi interpretati e suonati dai suoi artisti.

La perdita della madre nel 2022

Paolo Belli viene inoltre da un lutto gravissimo, quello per la perdita della madre che era conosciutissima nella sua zona per il profondo impegno politico che l’ha accompagnata per tutta la sua vita. Anche in quell’occasione, l’artista aveva preferito mantenere la giusta riservatezza per preservare il dolore di quel momento. Si era infatti limitato a un messaggio lapidario su Instagram in cui scriveva “Ciao mamma”, come ultimo saluto a Pierina Rivi.

La mamma di Paolo Belli era stata ricordata anche dal deputato Andrea Rossi: “Eri come sempre colonna fondamentale e infaticabile, la mamma e la nonna che tanti vorrebbero avere: un’artista dei fornelli e anche sul palco con il coro ‘Anello Forte’. Prodiga di sorrisi”.