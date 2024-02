Fonte: IPA Drusilla Foer

Drusilla Foer ha condiviso su Instagram un video dal letto d’ospedale. Un evento che certamente ha messo in allarme i fan dell’artista che, con il suo inconfondibile piglio ironico, ha saputo rassicurarli nonostante il problema di salute che ha richiesto il ricovero non sia da sottovalutare e l’abbia costretta a rimandare le prossime date della tournée teatrale Venere Nemica.

Drusilla Foer, l’ironico video dall’ospedale

Non si smentisce proprio mai Drusilla Foer che, per comunicare ai fan gli aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute, ha deciso di condividere su Instagram un video ironico e decisamente divertente. Il sorriso è la migliore arma per combattere la paura e la Foer lo sa bene, lei che proprio dell’ironia ha fatto una delle sue cifre vincenti, dimostrando quanto sia importante non solo per affrontare le brutture della vita, ma anche per parlare di argomenti seri.

Come si vede nel breve video, al suo capezzale ci sono amici e collaboratori “complici” della trovata social dell’iconico personaggio en travesti interpretato dall’attore Gianluca Gori. Uno di loro le raccomanda di indossare la vestaglia per non prendere freddo visto che ormai ha una certa età, un’amica di muoversi lentamente per evitare disastri mentre un altro collaboratore, invece, le ricorda di stare a riposo e di scrivere “due paroline” di testamento, che non si sa mai.

Infastidita, la Foer risponde loro per le rime: “Ma, ma, cosa dite? Uccellacci del malaugurio. Siete orrendi!“. Un gioco che ha strappato un sorriso a tutti, con il quale la splendida Drusilla ha colto l’occasione per rassicurare amici e fan, spiegando cosa le è accaduto: “Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Ci vediamo presto!“.

I messaggi di sostegno di amici e fan

Neanche a dirlo, il video di Drusilla Foer è stato letteralmente assalito da una pioggia di commenti di sostegno e vicinanza da parte di amici e fan. “Solo tu potevi creare un video del genere my love, guarisci presto” le ha scritto Asia Argento, “Scena collodiana, augurissimi!” ha commentato Piero Pelù. E ancora “Oiiii dajjjjje, tuttə ti aspettano”, le parole dell’attrice Eva Grimaldi.

Rimandate le date della tournée teatrale Venere Nemica

Un messaggio rincuorante per i fan, ma che non nasconde un po’ di amarezza. Come era già stato annunciato dallo staff della Foer, infatti, alcune date della tournée Venere Nemica sono state rimandate, si era detto inizialmente “a causa di un forte stato influenzale dell’artista”.

Rimandati già gli spettacoli previsti a Pesaro e rimandato anche quello di Rimini in programma il prossimo 28 febbraio. “Le nuove date verranno recuperate al più presto e comunicate su questi canali e su quelli dei singoli teatri. Tutti i biglietti restano validi per le date che verranno riprogrammate”, si legge sul profilo Instagram della Foer.

“Venere, la dea immortale, quindi tutt’ora esistente, vive lontano dall’Olimpo e dai suoi odiati parenti. Dopo aver girovagato per secoli, abita attualmente a Parigi fra i mortali. Non essendo gli Dei più creduti, la dea della bellezza e dell’amore finalmente può permettersi di vivere nell’imperfezione dell’umano esistere – si legge nella descrizione dello spettacolo -. (…) Deus ex-machina crudele e spietata, Venere ricorda l’unica occasione in cui ha provato un sentimento di amore curando il figlio che fuggito dall’amata Psiche, torna da sua madre, dea e padrona, per farsi lenire le ferite di un amore ingannato”.