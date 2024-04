Sofia di Spagna ancora in ospedale, Re Felipe rompe il silenzio: come sta

Fonte: IPA Sofia di Spagna, Re Felipe e Letizia

Sofia di Spagna è ancora ricoverata presso la Clinica Ruber Internacional di Madrid per un’infezione del tratto urinario. Re Felipe e la Regina Letizia, dopo aver presenziato ad un impegno a Las Palmas de Gran Canaria, sono rientrati a Madrid per fare visita alla Regina Emerita e dare aggiornamenti a sudditi e stampa sulle condizioni di salute dell’85enne.

Come sta la Regina Sofia di Spagna: gli aggiornamenti

“È allegra e non vede l’ora di uscire“, ha confidato Re Felipe ad alcuni giornalisti presenti all’uscita della clinica spagnola. Il sovrano ha abbassato il finestrino dell’auto e con fare rilassato ha tranquillizzato tutti circa le condizioni di salute della madre Sofia. Alla domanda su una possibile data di dimissione ha però specificato: “Non lo so esattamente”.

Saluti alla stampa anche da parte della Regina Letizia, seduta in auto accanto al marito. Per la visita alla suocera la 51enne ha sfoggiato un elegante completo giacca pantalone color corallo firmato Hugo Boss, abbinato ad una camicetta bianca drappeggiata. Ai piedi delle comode e chic décolleté slingback di Magrit.

Lo stesso outfit che Letizia di Spagna ha sfoggiato qualche ora prima alla cerimonia di premiazione del Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023, che si è tenuto alle Isole Canarie, più precisamente a Las Palmas de Gran Canaria. Un look primaverile per la Regina completato da gioielli minimal e già visti in altre occasioni, ovvero gli orecchini a goccia PDPAOLA (modello Large Sugar) e l’anello Coreterno.

È la terza volta che Re Felipe si reca in ospedale da Dona Sofia: la notte del suo ricovero, mercoledì pomeriggio e questo giovedì. Presente pure la sorella maggiore, l’Infanta Elena, che ha preferito però non rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito. La famiglia reale spagnola ha ribadito che la Regina Emerita è sotto osservazione per via dell’infezione alle vie urinarie. È stato inoltre assicurato che la guarigione procede in maniera rapida e favorevole.

Sofia di Spagna ha sempre goduto di ottima salute, basti pensare che questo ricovero è il primo dopo cinquant’anni: l’ultimo risale alla nascita del figlio Felipe, avvenuta il 30 gennaio 1968. È stata vista l’ultima volta in pubblico lo scorso lunedì, il giorno prima del suo ricovero, in occasione dei funerali del nipote Fernando Gomez-Acebo, e prima ancora al matrimonio tra il sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida e Teresa Urquijo Moreno de Borbón, cugina di secondo grado di re Filippo di Spagna.

L’agenda di Sofia di Spagna, sebbene sia passata in secondo piano dopo l’abdicazione del marito Juan Carlos, non ha perso intensità soprattutto per quanto riguarda gli eventi solidali. L’anno scorso ha partecipato a più di venti eventi ufficiali, dimostrando di essere in forma e di stare al passo con i suoi doveri reali. E la Regina spera di continuare ad andare avanti così una volta sistemato questo piccolo inconveniente per il quale è stata ricoverata in ospedale.