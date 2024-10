31 anni sono troppo pochi per morire. Per andarsene così, precipitando dal terzo piano di un albergo nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. Liam Payne è morto solo, vinto dai demoni che non era riuscito a scacciare nemmeno con la nascita del suo amato Bear, e che così rapidamente l’hanno strappato via da questo mondo. Ora, nei giorni del dolore, sono tanti gli interrogativi che si stagliano intorno a questa morte così assurda. E, anche per i suoi One Direction, è arrivato il momento di fare i conti con una realtà inaccettabile. Il loro mondo, dirompente e a tratti maledetto per dei ragazzi della loro età, non esiste più dal 2015. E ora che Liam non c’è più, è tutto finito per sempre.

L’addio degli One Direction a Liam Payne

“Sono distrutto dal dolore per la morte di Liam. La sua più grande gioia era rendere felici le persone ed è stato un onore stargli vicino mentre lo faceva. Liam ha vissuto in modo libero, con il cuore in mano. aveva un’energia per la vita che era contagiosa. Era amichevole, amorevole e sapeva come starti vicino. Gli anni spesi insieme rimarranno per sempre i più dolci della mia vita. Mi mancherai, mio caro amico. Il mio cuore è vicino a Karen, Geoff, Nicola e Ruth, suo figlio Bear e tutte quelle persone in giro per il mondo che lo conoscevano e lo hanno amato, come ho fatto io”, ha scritto Harry Styles, uno degli One Direction con Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e proprio Liam Payne.

Il suo silenzio aveva iniziato a destare sospetti, soprattutto dopo le voci che si erano susseguite dopo lo scioglimento della band e che parlavano di rapporti tesi tra alcuni membri del gruppo, soprattutto tra Payne e Niall Horan. Sulla pagina del gruppo, sono invece comparse parole di grande affetto e cordoglio per l’amico, il collega, il fratello che non c’è più: “Coi tempi giusti e quando ognuno sarà in grado di farlo, ci saranno molte cose da dire. Ma per il momento ci prendiamo un momento per elaborare il lutto per la perdita di un fratello, che amavamo molto. I ricordi che condividiamo saranno un tesoro per sempre. Per ora, i nostri pensieri vanno ai suoi familiari e amici e ai fan che lo hanno amato. Ci mancherà tantissimo. Ti vogliamo bene Liam”.

Zayn Malik ha voluto condividere una loro foto insieme, senza troppe parole, limitandosi a scrivere: “Ti voglio bene, fratello”. Una perdita che di certo nessuno di loro si aspettava, vista la salute e la giovane età di tutti, e che li ha spiazzati a tal punto da indurli a prendersi il giusto tempo prima di scrivere qualcosa in suo ricordo.

L’addio di Louis Tomlison

“Sono distrutto mentre scrivo queste righe, ma ieri ho perso un fratello. Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un’anima così positiva, divertente e gentile”, ha scritto Louis Tomlison, con il quale Payne aveva un legame molto stretto, “Ho incontrato Liam per la prima volta quando aveva lui 16 anni, io 18, e rimasi subito stupito dalla sua voce. Con il trascorrere del tempo ho avuto la possibilità di vedere un fratello gentile, che avevo desiderato da tutta la vita”, ha continuato. Ha ricordato la penna di Liam Payne che “aveva un grande senso della melodia“: “Spesso parlavamo di tornare in studio insieme per cercare di ricreare la chimica che avevamo costruito con la band. Lui era il più importante degli One Direction, per la sua esperienza, la sua intonazione, la sua presenza scenica, il suo dono della scrittura…Grazie per averci formato Liam”.

La scelta di Simon Cowell

Simon Cowell è colui che li ha scoperti, il primo che aveva intuito le potenzialità di ognuno e di quanto il gruppo potesse funzionare con le loro voci tutte insieme. E così, nei giorni in cui si cerca di capire cosa sia accaduto a Liam Payne, ha deciso di mettere in pausa il lavoro in segno di rispetto e rimandare le audizioni di Britain’s got Talent. Ricordiamo che Liam Payne e gli One Direction sono emersi durante X Factor Uk ed è qui che Cowell aveva individuato in loro un talento speciale, una luce che brillava fortissima quando si esibivano tutti insieme. Oggi, degli One Direction non rimane che un bellissimo ricordo.