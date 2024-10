Liam Payne, rimandata l’uscita di Do No Wrong, il primo singolo postumo

L'uscita di "Do No Wrong", il primo singolo postumo di Liam Payne, è stata rimandata: ad annunciarlo Sam Pounds, amico e collaboratore del cantante

Fonte: Getty Images Liam Payne

A poche settimane dalla scomparsa di Liam Payne, la famiglia e i fan provenienti da tutte le parti del Mondo continuano a sentirne la mancanza. Un vuoto difficile da colmare per chi ha sempre supportato la carriera dell’ex membro dei One Direction, venuto a mancare dopo una caduta dal balcone della stanza di un hotel in cui alloggiava a Buenos Aires.

Una voce che inizia già a mancare, e che avremmo dovuto riascoltare dal primo novembre con Do No Wrong, il primo singolo postumo del cantante in collaborazione con Sam Pounds. La pubblicazione della canzone è però stata rimandata, ecco perché.

“Do No Wrong”, rimandato il brano postumo di Liam Payne

Una caduta fatale che ha messo fine alla sua vita a soli 31 anni e ha aperto un vuoto incolmabile in famigliari, colleghi e fan. La scomparsa di Liam Payne, avvenuta il 16 ottobre 2024 a Buenos Aires, è un evento che ha scosso moltissime persone, incredule e rattristate dal tragico epilogo di un avvenimento che, forse, sarebbe potuto andare diversamente.

E mentre le indagini sono ancora in corso e centinaia di fan continuano a omaggiare il cantante con fiori, lettere e dolci pensieri, la voce di Liam Payne continua ad accompagnarli nella speranza di poterla riascoltare in Do No Wrong, il singolo postumo in collaborazione con Sam Pounds.

Un brano che sarebbe dovuto uscire il primo di novembre ma per cui, a differenza di quanto detto in precedenza, dovremo aspettare ancora un po’.

A confermarlo lo stesso Sam Pounds, che dopo averne annunciato l’uscita, ha scritto sui suoi social: “Ho deciso di non pubblicare Do No Wrong e di lasciare tutte le libertà ai membri della sua famiglia. Vorrei che tutti i proventi andassero a un ente di beneficenza di loro scelta”.

Una decisione difficile, nata dalla volontà di portare un profondo rispetto all’ex membro dei One Direction: “Anche se tutti amiamo questo brano, non è il momento di farlo uscire. Stiamo ancora piangendo la scomparsa di Liam e voglio che la famiglia possa farlo in pace. Aspetteremo”.

“Do No Wrong”, Sam Pounds parla del singolo con Liam

L’uscita di Do No Wrong era stata inizialmente dichiarata dallo stesso Sam Pounds sul suo account X, ex Twitter, in cui aveva scritto: “Prego affinché sia una benedizione per il mondo che Liam ha sempre sognato, prego affinché gli angeli vi confortino ogni giorno durante l’ascolto, e prego affinché questa canzone sia una benedizione per Ruth, Bear e tutta la famiglia. Prego che questa canzone eclissi ogni eco negativo di quanto successo”.

Un pensiero espresso dopo aver condiviso una serie di foto e video di lui e Liam intenti a produrre e sorridere insieme.

“Non riesco a credere che sto scrivendo questo post. Non riesco a credere che te ne sei andato in questo modo. Così ricorderò sempre fratello. Il fratello, padre e amico felice, divertente e talentuoso. […] Abbiamo fatto insieme una bella e fantastica musica che vivrà per sempre”.

Per ascoltare Do No Wrong dovremo attendere ancora, ma il singolo sarà disponibile in versione originale, live mix e acapella: un tributo destinato a diventare una delle canzoni più amate e iconiche della sua carriera.