Le canzoni più belle di Liam Payne

Liam Payne ha dimostrato un enorme talento non solo come membro dei One Direction, ma anche come solista: la nostra lista delle sue canzoni più belle

Fonte: Getty Images Liam Payne

Liam Payne, ex membro dei One Direction, nel corso della sua carriera ha dimostrato di avere un grande talento sia come solista che come parte di uno dei gruppi più iconici del pop degli ultimi anni.

Venuto a mancare il 16 ottobre 2024 a soli 31 anni, dopo lo scioglimento della band ha trovato la sua strada pubblicando brani da solista e diversi featuring, ma il suo contributo ai One Direction resta indelebile. Scopriamo le sue canzoni più belle, ma anche alcuni dei brani pubblicati dai One Direction in cui la sua voce ha avuto un ruolo speciale.

Liam Payne: le sue canzoni più belle

“Story of My Life”

Entrato nei One Direction nel 2010, Liam Payne è diventato parte di un fenomeno musicale che ha segnato la storia del pop degli anni 2000. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta a Buenos Aires il 16 ottobre 2024, ha toccato profondamente le persone che lo amavano e lo seguivano fin dagli esordi.

Tra le canzoni che hanno consolidato la sua carriera di cantante, Story of My Life è sicuramente una delle più iconiche. Pubblicata nel 2013, è uno dei brani più maturi della discografia della band. Liam canta diverse parti cruciali, mostrando la sua abilità vocale nelle strofe e nei potenti ritornelli. La canzone, con un mix di pop e folk, racconta una storia personale e malinconica.

“You & I”

You & I, dall’album Midnight Memories del 2013, è una ballata pop romantica che ha colpito il cuore dei fan dei One Direction. In questo pezzo, Liam apre con la sua voce dolce e sicura, che guida tutto il brano fino all’esplosione emotiva del ritornello. È uno dei brani della band in cui si distingue particolarmente, donando un tocco di intimità al pezzo.

“Drag Me Down”

Drag Me Down è uno dei singoli di maggior successo dei One Direction, uscito nel 2015, dopo l’uscita di Zayn Malik dal gruppo. In questa canzone, la voce di Liam è particolarmente incisiva, portando il brano a livelli energetici altissimi. Il testo parla di resilienza nonostante le difficoltà e del sostegno della persona che è sempre stata vicina, un messaggio che risuonava con il pubblico in quel periodo.

Fonte: Getty Images

“Strip That Down” (feat. Quavo)

Con Strip That Down, Liam si è reinventato. Pubblicato nel 2017, è il suo primo singolo da solista e segna un netto cambio di stile rispetto ai giorni con i One Direction. Con un sound decisamente più urban e il contributo del rapper statunitense Quavo, la canzone è diventata rapidamente una hit mondiale, consolidando la transizione di Liam verso una carriera solista matura.

“For You” (feat. Rita Ora)

For You è un’altra delle canzoni più amate di Liam, registrata con Rita Ora per la colonna sonora del film Cinquanta sfumature di rosso nel 2018. Il brano è una potente ballata pop con un ritornello esplosivo che parla di un amore travolgente e passionale. Le voci di Liam e Rita si combinano alla perfezione, creando uno dei momenti più memorabili del film.

Fonte: IPA

“Midnight” (feat. Alesso)

Tra le collaborazioni più recenti di Liam, Midnight con Alesso è degna di nota. Il brano parla del bisogno di una connessione profonda, soprattutto nei momenti più difficili. Questa traccia mostra il lato più emotivo e versatile di Liam, anche all’interno di una canzone dance.