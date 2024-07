Rita Ora: “Ho trascorso una notte in ospedale”. Come sta la cantante

Fonte: IPA Rita Ora, il nude look a Londra che lascia poco all’immaginazione

Rita Ora ha destato parecchia preoccupazione nei suoi tanti fan. C’era grande attesa per il suo concerto al Campus Fesztivál di Debrecen, in Ungheria, come del resto accade per ogni sua performance. La Ora è una forza della natura: bella e di talento, attrice ma soprattutto una delle popstar più amate della sua generazione. Qualcosa, però, l’ha costretta a frenare la sua ricca tabella di marcia: ha trascorso una notte in ospedale. Ma cosa è successo?

Rita Ora finisce in ospedale

Com’era ovvio, la notizia ha fatto il giro del mondo. A poche ore dalla sua performance al Campus Fesztivál di Debrecen, grande evento musicale che si tiene ogni anno nella città ungherese, l’artista ha annunciato su Instagram che avrebbe annullato il suo concerto.

“Perdonatemi per questa svolta inaspettata degli eventi – ha scritto in una storia su Instagram lo scorso sabato -, ma purtroppo non potrò esibirmi al Campus Fesztivál stasera. Dopo aver trascorso la notte in ospedale a Budapest, devo riposare a fondo e seguire le prescrizioni del medico”.

Una notte in ospedale, dunque, l’ha costretta a fermarsi per ordine del medico. Una decisione sofferta ma inevitabile per la cantante britannica, che ha rivolto un pensiero ai tanti fan che si erano recati apposta a Debrecen per assistere alla sua esibizione: “Mi dispiace molto per i miei fan che saranno presenti oggi e vi sono davvero grata per la comprensione”, ha concluso nella sua breve dichiarazione a mezzo social.

Come sta Rita Ora dopo il ricovero

Quel che tutti si domandano è quali siano adesso le condizioni di salute della cantante. Rita Ora, in verità, non ha aggiunto altro dopo la breve storia condivisa sui social e l’ultimo post che ha condiviso risale a giovedì. Quella sera, prima della tappa ungherese, la popstar si era esibita in Lituania in occasione del festival As Young As Vilnius, fortemente voluta dagli organizzatori per tutto ciò che rappresenta: una delle artiste più eclettiche e rappresentative della sua generazione.

Indimenticabile la sua performance davanti a 70mila persone e sotto la pioggia battente, come lei stessa ha precisato in didascalia. E in effetti questa piccola precisazione potrebbe essere la chiave per comprendere quanto accaduto. Raffreddori e influenze non risparmiano nessuno, neanche chi come Rita Ora è abituata a mantenere ritmi folli, viaggiando in lungo e in largo per il mondo per offrire ai fan concerti che sono veri e propri spettacoli a suon di brani e coreografie mozzafiato.

Al momento la popstar britannica non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni per i suoi fan e continua a godersi questi giorni di riposo lontano dal palcoscenico (e da eventuali intemperie). La prossima data del suo tour è in programma il 16 agosto al Lovestream Festival di Bratislava, in Slovacchia, ulteriore tappa di un’estate parecchio impegnativa per l’artista, protagonista anche al cinema nel film Disney di nuova uscita Descendants: L’ascesa di Red e con il lancio del nuovo singolo dal titolo Ask & You Shall Receive.