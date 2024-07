Rita Ora, il nude look che non t’aspetti (o forse sì)

Sin dagli esordi, Rita Ora ha abituato i suoi fan a look seducenti e coraggiosi, giocando spesso con trasparenze e cut-out. E in occasione di un concerto delle Girls Aloud a Londra, la popstar ha tenuto fede alla sua fama, sfoggiando un nude look che ha lasciato ben poco all'immaginazione.