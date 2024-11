Lutto per Jim Carrey, morta la sorella Rita: si era sposata da poco

Fonte: Getty Images Jim Carrey

Lutto per l’attore Jim Carrey: la sorella Rita è morta il 14 novembre 2024. A darne l’annuncio il marito Alex con un post su Facebook: “Rita era la mia migliore amica, la mia amante e la mia bellissima moglie”. Una dichiarazione toccante per ricordare una grande donna.

Addio a Rita Carrey, la sorella di Jim

“È con il cuore pesante e la più profonda tristezza che Rita, circondata dalla sua famiglia e dai suoi amici, ci ha lasciato serenamente e silenziosamente il 14 novembre 2024″, questa la dichiarazione di Alex, marito di Rita Carrey, sorella di Jim, con cui ha annunciato la scomparsa della moglie, che aveva sposato da poco.

“Siamo stati insieme per 16 anni e ci siamo sposati l’anno scorso a luglio in un matrimonio all’aperto che lei ha sempre desiderato. Abbiamo viaggiato per il mondo e incontrato molte persone che consideriamo amiche. Rita ha sempre avuto un’anima amorevole e voleva aiutare tutti, anche i perfetti sconosciuti”. E ha aggiunto: “È stato un viaggio meraviglioso e folle con Rita. Ha riempito il cuore di tutti di gioia a ogni passo che ha fatto e non dimenticherò mai questa donna bellissima e incredibilmente talentuosa. Addio, amore mio”.

Il dolore e il silenzio di Jim Carrey

Sorella maggiore di Jim Carrey, Rita aveva 68 anni ed è stata una delle figure portanti nella vita dell’attore e comico canadese. Rita è stata una radiofonica e produttrice, ed era molto legata al fratello Jim. Su di lui, si è sempre espressa positivamente, tanto da averlo definito come “il miglior attore e comico del mondo”. Aveva anche scritto un libro, Growin Up Carrey, in cui aveva raccontato proprio la storia dell’attore, famoso in tutto il mondo.

Sono sempre stati vicini, Jim e Rita, in un legame familiare che non ha mai vacillato: proprio negli ultimi anni, ha sempre sostenuto il fratello in varie attività. E ora Jim si è chiuso nel suo dolore e nel silenzio: non ha commentato la scomparsa della sorella.

La morte del fratello John Carrey nel 2019

La famiglia Carrey ha attraversato dolori indicibili negli ultimi anni. L’ex fidanzata di Jim Carrey, Cathriona White, è morta suicida nel 2015: l’attore è stato assolto dalle accuse di aver “provocato e istigato il suicidio” nel 2018. L’anno successivo, nel 2019, l’attore ha perso il fratello John, dopo che gli era stata diagnosticata una malattia del sangue, l’anemia aplastica. L’attore, nel 2020, ha pubblicato il romanzo d’esordio Memoirs and Misinformation, dedicato proprio al fratello.

“Ha cresciuto una famiglia meravigliosa. Era un padre molto devoto”, aveva detto di lui. Un’infanzia per nulla facile: Jim, il più giovane dei fratelli, ha sempre contato su John e le sorelle Patricia e Rita. Nato in Ontario, l’attore, dopo che i genitori hanno perso il lavoro, non aveva più una casa: i genitori e le sorelle vivevano in un camper, mentre Jim e il fratello hanno vissuto per mesi in una tenda a Charles Daley Park. Poi, a 16 anni, ha iniziato a esibirsi come comico in alcuni club per aiutare e sostenere economicamente la sua famiglia. Qualche anno dopo, la svolta con il Saturday Night Live. Il resto è storia.