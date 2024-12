Rita Ora cambia look: il “nuovo taglio” cortissimo perfetto per il suo carattere audace

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Sì, gli Oscar della moda si sono appena conclusi e sì, cosa farà tendenza e cosa no è già ben chiaro. Anzi: cristallino. E il merito non è soltanto delle personalità premiate, bensì anche dei look all’ultimo grido sfoggiati dalle star, accorse e poi riunite presso la Royal Albert Hall di Londra per acclamare chi, all’interno dello scenario couture, avrebbe ricevuto i riconoscimenti a spettargli di dovere. Un riconoscimento più che obbligato? Quello a Rita Ora per il cambio look più clamoroso del momento.

Rita Ora, il nuovo look punk-chic: addio capelli lunghi

Se i Fashion Awards 2024 celebrano l’eccellenza della creatività, a sostegno della futura generazione di talenti creativi, ecco la schiera di celebrities a far da presenza intenta nell’obiettivo di rubare la scena tirando fuori dal cilindro mise spettacolari. L’edizione appena conclusasi ha visto Tom Ford aggiudicarsi l’Outstanding Achievement Award mentre Jonathan Anderson, per il secondo anno di fila, affermarsi come stilista visionario incontrastato dell’anno. Grace Wales Bonner ha invece avuto il premio British Menswear Designer 2024, mentre Simone Rocha il corrispettivo dedicato alla moda donna.

Tra le celeb che avrebbero dovuto riceverne a loro volta uno – anche se ciò non è accaduto – per il grande merito di riuscire a catalizzare grandemente l’attenzione abbiamo Rita Ora.

L’artista ha lasciato il pubblico ed i presenti a bocca aperta – tanto che c’è chi ha effettivamente faticato a riconoscerla – grazie ad un radicale quanto inatteso cambio look. I tempi delle lunghe onde dorate sembrano essere ufficialmente finiti: la cantante di Don’t Think Twice pare aver preso la lezione autobiografica alla lettera, optando dall’oggi al domani per un taglio cortissimo che nessuno avrebbe mai immaginato su di lei.

Ed eccola in un completo maschile grigio antracite (con tanto di cravatta) calcare il red carpet con uno stile punk e androgino del tutto inedito, retto principalmente da uno spiky mullet biondissimo e scolpito da punte all’insù, con ciocche mosse lasciate più lunghe in prossimità del collo. La metamorfosi in questione è frutto delle abili mani dell’hairstylist Rio Sreedharan, stravagante e d’effetto proprio come il beauty look contrassegnato da labbra metallizzate color ruggine, maxi ciglia a ventaglio e bleached brows ossigenate a far pendant con i capelli. Che dire? Tutta l’ispirazione possibile in materia di capelli corti per l’inverno 2024 è stata servita in un attimo, e con successo.

Rita Ora ha i capelli corti: ma è tutto vero?

Come di consueto dinanzi ad un grande cambiamento vi è stato chi ne è rimasto fortemente elettrizzato e chi, per contro, ha storto il naso. Al di là dei gusti personali una cosa è indubbia: Rita Ora con questo colpo di scena ha di certo colto nel segno. Ma è tutto vero? L’epoca delle onde da sirena è davvero giunta al suo inevitabile epilogo? La risposta, pronta ad esaudire i dubbi dei più curiosi, è arrivata giusto qualche ora fa tramite le storie della diretta interessata in persona.

Da autentica icona quale è, la cantante ha reso pubblici alcuni momenti precedenti ai Fashion Awards in cui lei ed il suo staff erano intenti nei preparativi: ed eccola in pigiama mentre viene truccata, poco prima che la parrucca platinata le venga applicata sul capo sancendo così il cambio look più breve della storia.