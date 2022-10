Bleached Brows, le sopracciglia decolorate che conquistano le celebs e non solo

Fonte: Pexels

Le Bleached Brows sono l’ultima tendenza makeup occhi autunno inverno 2022 2023 da sfoggiare proprio come fanno le celebs. È boom di sopracciglia decolorate tra le star ma anche sui social, per dare un tocco particolare e “alieno” al proprio look, stravolgendolo solo con un piccolo, ma grande, dettaglio. Le Bleached Brows si possono ricreare a casa, sia con il makeup che in maniera permanente, ma per ottenere un buon risultato e non fare danni è bene seguire qualche consiglio ed accortezza. Da capire poi come abbinarle al makeup, al proprio stile e al proprio colore di capelli ma anche come rimediare nel caso in cui venissero a noia o non piacessero più.

Cos’è la nuova tendenza sopracciglia decolorate che conquista tutte le celebs

Le Bleached Brows non sono nuove in ambito makeup ma mai come quest’anno hanno subito un boom di “adepti”. Se negli anni passati si erano viste sul volto delle star durante i Red Carpet per sfoggiare un look particolare in una serata speciale o magari erano protagoniste del makeup di qualche sfilata della Fashion Week ora, complici anche i social, le sopracciglia decolorate diventano un vero e proprio must, una tendenza makeup non solo per le celebs ma per chiunque abbia voglia di provare ed osare con un look decisamente accattivante e molto particolare.

Le Bleached Eyebrows, infatti, sono letteralmente sopracciglia decolorate, sbiancate, schiarite, così come si fa con i capelli biondo platino. Fortunate, per seguire questo trend, le persone biondissime naturalmente, che non dovranno praticamente fare niente per avere sopracciglia di tendenza. Per tutti gli altri, invece, sarà necessario decolorare le sopracciglia per renderle chiarissime, spaziando da un biondo chiaro caldo a un vero e proprio platino chiarissimo.

Un trend che, stavolta, sembra conquistare non solo le star internazionali ma anche bellezze nostrane, come ad esempio Levante. Dimentichiamoci la cantante con i suoi lunghi capelli corvini e sopracciglia folte e scure e salutiamo una nuova Levante, con lunghi capelli biondo rame aranciato e sopracciglia abbinate, che la caratterizzano con uno stile decisamente particolare ed eclettico, regalandole un’aria misteriosa e affascinante.

Lady Gaga non è nuova alle sopracciglia decolorate ma stavolta ha scelto delle Bleached Brows chiarissime, platino, praticamente bianche. Da abbinare a capelli dello stesso colore, appena più scuri e arricchite da makeup d’effetto, grafici e importanti sugli occhi così come sulle labbra, perfettamente disegnate e rosse, a contrasto con sopracciglia e capelli chiari.

Le sorelle Jenner/Kardashian sono sempre icone di stile, soprattutto quando si parla di trend che galoppano sui social. E infatti Kendall Jenner sfoggia delle Bleached Eyebrows dal tono caldo abbinate ad una lunga chioma color cioccolato. Il tutto condito da makeup glam ed elegante, con labbra nude e occhi marroni, allungati da un sapiente gioco di eyeliner e ciglia finte che rendono il suo sguardo sexy, misterioso e penetrante, da buono scorpione quale è.

Non poteva essere quindi da meno Kim Kardashian, eclettica nei suoi continui cambi di look soprattutto in fatto di capelli. Sulla cover di Interview Mag di settembre, infatti, sfoggia un taglio alle spalle biondo platino con frangia a tendina e, in perfetto abbinamento, delle Bleached Brows folte e delineate. In questo caso il makeup è leggero, senza troppa definizione: occhi scaldati da ombretti opachi dal tono mattone e labbra nude, poco mascara, un tocco di illuminante sugli zigomi e un contouring soft.

Anche le attrici hanno ceduto al fascino delle sopracciglia decolorate. Basti pensare a Maisie Williams, Arya Stark ne Il Trono di Spade, che le sfoggia non solo sui Red Carpet, ma ne ha fatto ormai un suo tratto distintivo, finché non deciderà di cambiare di nuovo il suo look. Che abbia i capelli scuri o abbinati alle sopracciglia decolorate, le regalano un’aria eterea, dolce e delicata.

Madonna è da sempre icona di stile e tra tutti i suoi cambi look non potevano ovviamente mancare le sopracciglia decolorate. Lei le abbina a look e makeup mai banali, stravaganti, colorati. A dimostrazione che il trend Bleached Brows è per tutti e soprattutto per tutte le età.

Un trend, quello delle Bleached Eyebrows, che troviamo ovviamente anche sulle passerelle dell’Alta Moda. Gigi e Bella Hadid alla sfilata di Marc Jacobs, ad esempio, le hanno portate con un taglio di capelli geometrico, frangia corta, dritta e piena e sopracciglia decolorate a contrasto con i capelli neri. E pare proprio che a Bella Hadid il look sia piaciuto, perché ha mantenuto le Bleached Brows, abbinandole però ai suoi capelli naturali, tirati all’indietro per un effetto sleek e abbinando un makeup luminoso e naturalissimo.

A chi stanno bene le Bleached Brows

Le Bleached Brows stanno bene potenzialmente a tutti e davvero a pochi. Nel senso che risultano particolari, strane e regalano un aspetto quasi alieno e che stacca dagli standard di bellezza più comuni su tante persone mentre su altre danno un’aria eterea, dolce e in certi casi anche naturale. Sicuramente chi ha naturalmente capelli biondi molto chiari e ha già le sopracciglia chiare, decolorarle per schiarirle di uno o due toni non avrà un impatto particolarmente forte e un aspetto troppo diverso da come si vede quotidianamente.

Chi invece ha capelli molto scuri può giocare sul contrasto, proprio perché le sopracciglia decolorate diventano come un accessorio che si contrappone a capelli corvini, creando quindi un accostamento innaturale ma molto interessante. Ecco che in questo caso si ottiene un look deciso, forte, misterioso e accattivante. Più che interrogarci su a chi stanno bene le Bleached Eyebrows bisogna quindi capire se sono adatte alla nostra personalità e in generale alla nostra estetica.

Da non sottovalutare poi la questione sottotono e colori valorizzanti per ogni persona: per chi ha un sottotono freddo sicuramente il colore da scegliere è il biondo chiarissimo, praticamente bianco. Su un sotottono caldo, invece, meglio optare per un biondo che viri più sui toni caldi. Ma soprattutto, le Bleached Brows risultano decisamente più naturali su chi normalmente è valorizzato non dagli alti contrasti di colore.

Cosa fare (e cosa no) per schiarire le sopracciglia a casa con il fai da te

Come per ogni cambio di look, specie quando si parla di tinture e schiariture sarebbe meglio affidarsi a professionisti, anche per scongiurare il rischio di allergie e irritazioni. Tuttavia schiarire le sopracciglia a casa non è poi così difficile, infatti bastano dei decoloranti specifici a base di ossigeno e poi dei tonalizzanti per arrivare al colore desiderato, in modo da calibrare il tono del colore più caldo o più freddo.

Basta aquistare un decolorante per sopracciglia, come ad esempio RefectoCil Blonde Brow a cui aggiungere un ossidante cremoso affinché si attivi il processo di schiaritura. Dopodiché con un semplice shampoo blu, di quelli per evitare riflessi indesiderati ai capelli biondi, si tonalizzano per aggiustare il colore, lasciandolo in posa fino ad ottenere il biondo desiderato, lasciandolo leggermente più caldo o rendendolo più freddo.

Ovviamente, prima di procedere a casa è importante sincerarsi di non essere allergici agli ingredienti e, soprattutto, non tenere troppo in posa il decolorante. Se il risultato finale non è quello desiderato, poi, meglio non procedere subito a decolorare le sopracciglia nuovamente, per evitare non solo irritazioni ma anche di bruciare e spezzare i peli.

Seppure sia una decolorazione permanente, nel caso di un risultato poco soddisfacente, di un pentimento o qualora il look non fosse di gradimento è sempre possibile tingere nuovamente le sopracciglia del proprio colore naturale. In alternativa, per coprire le sopracciglia decolorate, si possono truccare con mascara colorati per riportarle al colore desiderato o armarsi di pazienza e aspettare il rinnovamento naturale del pelo, dopo circa sei settimane.

Come ricrearle a casa con il make up

La buona notizia è che se vuoi provare il trend sopracciglia decolorate ma temi che possano non piacerti o non starti bene o se vuoi sfoggiarle solo per un giorno, puoi ricrearle anche con il makeup. Esistono infatti dei mascara per sopracciglia molto coprenti che riescono a colorare temporaneamente il pelo ottenendo un effetto molto simile a quello della decolorazione. Sono però difficili da trovare in commercio e poco diffusi, ma si può ovviare anche a questo.

Basta infatti applicare un correttore chiaro e coprente con l’aiuto di uno scovolino, pettinando le sopracciglia prima nel verso contrario del pelo e poi pettinandole di nuovo per metterle in posa. Una volta ottenuto un risultato soddisfacente, poi, si fissano con un gel trasparente affinché durino più a lungo e il correttore venga ben sigillato. Nel caso di sopracciglia molto scure o molto folte, però, il solo correttore chiaro potrebbe non bastare e potrebbe non coprire bene le sopracciglia. In questo caso meglio prima pettinarle e neutralizzare il colore delle sopracciglia con un correttore più giallo/aranciato e poi applicare sopra quello chiaro, per schiarirle.

Come abbinare le Bleached Eyebrows al makeup

Le Bleached Brows sembrano strane e possono intimorire perché siamo poco abituati a vederle, soprattutto su persone con capelli molto scuri. Essendo però uno dei trend makeup autunno inverno 2022 2023 è molto più facile e usuale vedere volti che le indossano con qualsiasi tipologia di makeup. Da provare con look naturali, magari con capelli tirati indietro, mascara e rossetto nude sulle labbra o giocando sui contrasti lasciando gli occhi senza makeup, protagoniste le sopracciglia decolorate abbinate a labbra scure, magari dall’effetto vinilico.

Un altro abbinamento da provare è sicuramente quello con uno smokey eyes per ricreare un look misterioso e decisamente mistico, giocando sul contrasto di un occhio molto truccato che tende a far scomparire le sopracciglia, già schiarite, ma che si noteranno ancora meno, quasi come se non ci fossero. Oppure un semplice eyeliner, nero o marrone, grafico o più sfumato e labbra rosse e piene, un twist moderno di un look classico.