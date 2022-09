Trucco occhi autunno inverno 2022 2023 tutte le tendenze

Fonte: Pexels

Mai come in questa stagione potremo giocare con tante, anzi tantissime tendenze trucco occhi autunno inverno 2022 2023. C’è l’imbarazzo della scelta per sperimentare con nuovi look in base al proprio outfit o al proprio mood, lasciando vagare la propria creatività e mettendosi alla prova. Ombretti colorati super accesi, smokey eyes neri, righe di eyeliner particolari e tanti glitter, ecco svelate tutte le tendenze makeup occhi autunno inverno 2022 2023.

La stagione del grunge e dello smokey eyes, rigorosamente scuro

Uno dei fil rouge del makeup occhi autunno inverno 2022 2023 è l’intensità. E quale colore, se non il nero, per incorniciare gli occhi e renderli carichi di mistero e profondità? Il trucco si fa bold, con sfumature di ombretto nero che non seguono più forzatamente la palpebra ma si estendono fino alle tempie e verso le sopracciglia, per un perfetto effetto sfumato e fumoso. Tanta intensità all’attaccatura delle ciglia e poi via via a diminuire, creando però una forma molto allungata verso l’esterno e molto alta.

Anche l’underline, cioè la parte inferiore, non va dimenticata ma bordata di nero e sfumata, aggiungendo una matita nera per regalare ancora più profondità allo sguardo, come mostrato da Versace e Cavalli. Un makeup di ispirazione grunge, che trae le sue radici negli anni ’80 prima, con Madonna e Courtney Love e anni 2000 poi, con Avril Lavigne e, perché no, i Tokio Hotel.

Non solo nero: gioca con i colori accesi, pop e fluo

Lo sguardo è il protagonista dei trend makeup autunno inverno 2022 2023, che non si veste solo di nero, ma osa anche con colori accesi, vivaci, pop e spesso fluo. Blu elettrico, verde acido, rosa, fucsia, bianco e rosso: non c’è limite all’utilizzo del colore e nemmeno al suo posizionamento sulla palpebra. Da smokey eyes monocolore realizzati con una sola tonalità sfumata su tutto l’occhio e verso l’esterno a combinazioni di colori tra palpebra superiore e inferiore.

Non mancano makeup più artistici e minimalisti, in cui il colore, meglio se in crema, viene applicato facendo strisciare il pennello, seguendo quindi il caso e lasciando una vera e propria pennellata di colore sulle palpebre, come fossero una tela. Se vuoi avvicinarti piano piano all’uso del colore del makeup, prova a creare un punto luce colorato, meglio se fluo, all’angolo interno dell’occhio, magari abbinandolo solo a del mascara o a una sottile riga di eyeliner.

“I’m blue Da Ba Dee Da Ba Da”: il blu è il colore moda A/I 2022 2023

Tra tutti i colori, però, quello più utilizzato per il trucco occhi autunno inverno 2022 2023 è il blu. Da usare insieme ad altri trend, ad esempio bordando gli occhi con una sfumatura di glitter blu, sia sopra che sotto, o semplicemente con una matita sfumata e poi fissata con l’ombretto, ad esempio. O, ancora, per creare delle pennellate di colore o degli smokey eyes che sfumano verso l’esterno creando una sorta di virgola, quasi un ibrido tra un ombretto sfumato e un eyeliner bold sfumato.

Non solo blu elettrico ma anche blu notte, per chi preferisce una tonalità più soft e facile da abbinare o azzurro per un richiamo, di nuovo, agli anni ’80 e 2000. Per i meno temerari, basta anche una matita blu applicata nella rima interna dell’occhio per dare un tocco di colore e un richiamo alla tonalità più glam del trucco occhi autunno inverno 2022 2023. Per chi invece vuole totalmente seguire la moda, da provare l’ombretto blu o azzurro abbinato al rossetto rosso, come proposto da Gucci.

I glitter dominano le tendenze trucco occhi autunno inverno 2022/2023

Nonostante l’Euphoria mania sia un po’ passata, i look proposti dalla serie tv continuano ad essere declinati ormai ad ogni stagione. Dimentichiamoci il makeup fatto solo di ombretti e prodotti in crema, perché ormai le applicazioni saranno all’ordine del giorno. I glitter sono protagonisti delle tendenze makeup autunno inverno 2022 2023, da applicare su tutta la palpebra al posto dell’ombretto, ricoprendola di un mix di glitter finissimi e brillantini dalla grana più grossa, per creare riflessi multi-sfaccettati.

Scelti da Simon Rocha, ad esempio, si possono portare anche solo lungo la rima ciliare inferiore, per un look più soft. Non mancano poi gli strass, da applicare con una goccia di colla per ciglia finte in modo che rimangano al loro posto. Eyeliner creati con cristalli, brillantini posizionati casualmente sulla palpebra mobile e fissa o ancora un unico brillantino sotto l’occhio o all’angolo interno, per creare un punto luce luminoso e riflettente. Da provare anche le varianti con perle di varie dimensioni, mixandole anche agli strass.

Non solo il classico eyeliner

Scordiamoci il classico eyeliner che fa l’occhio da gatto perché per le tendenze trucco occhi 2022 2023 l’eyeliner diventa grafico, particolare, bold. Sono davvero tanti i metodi di applicazione e la parola chiave è sperimentare: sperimentare con le linee, con la propria forma dell’occhio, con la quantità e i colori. La classica codina allungata verso l’esterno non passa mai di moda, è vero, ma adesso l’eyeliner si alza e si allontana dalle ciglia, invadendo la palpebra fissa. Segue la linea delle sopracciglia, ad esempio, o diventa drittissimo, giocando su linee rette precisissime.

Non solo sopra l’occhio, ma anche sotto, continua il trend dell’undereye eyeliner di qualche stagione fa, ovvero un eyeliner allungato verso l’esterno che invece che essere realizzato sulla palpebra superiore veste la palpebra inferiore allungandosi sempre verso l’esterno. E, sempre per rimanere nella zona inferiore dell’occhio, un metodo di applicazione dell’eyeliner grafico prevede due linee di eyeliner, una sopra sospesa sulla palpebra mobile e una sotto l’occhio, diciamo sospesa sulla palpebra inferiore, nella zona delle occhiaie, lasciandole entrambe tondeggianti e non allungate verso l’esterno.

Ma forse, il vero grande trend dell’eyeliner per il makeup occhi autunno inverno 2022 2023 è il bold liner, ovvero l’eyeliner che copre tutta la palpebra mobile. Un tratto unico che colora tutta la palpebra e si allunga verso l’esterno in una codina spessa e piena, allungata fino alle tempie.