Cara Delevingne, il mannish look sorprendente (ma con tacchi) a Hollywood

Ai Billboard Women in Music 2026 Cara Delevingne è stata tra le assolute protagoniste, non solo per la sua nuova carriera da cantante ma anche grazie ad un look che ha portato l'estetica mannish ad un livello decisamente superiore

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Cara Delevingne al 2026 Billboard Women in Music

Il red carpet dei Billboard Women in Music è da sempre quel palcoscenico dove la moda incontra l’emancipazione, l’inclusività ed il potere femminile, e l’edizione 2026 non ha certo fatto eccezione. Tra le star più attese di quest’anno all’Hollywood Palladium vi era di sicuro Cara Delevingne, che ha catturato l’attenzione di fotografi e presenti con un look che ha riscritto le regole del power dressing contemporaneo. Vediamo insieme in che modo.

Cara Delevingne, che ha elevato l’estetica mannish ai Billboard Women in Music 2026

Nella notte dedicata alla forza e al talento femminile per eccellenza, Cara Delevingne è riuscita ad incarnare perfettamente — e senza alcuno sforzo, pare — lo spirito dell’evento: la sua apparizione è stata una combinazione a dir poco magnetica di stile, autorità e sostegno verso la nuova generazione di donne che sta cambiando le regole del gioco.

La supermodella e attrice britannica per l’occasione ha infatti scelto di sostituire i tradizionali abiti da gran sera con un completo tre pezzi sartoriale e nero dal taglio impeccabile, rigorosamente firmato Saint Laurent.

La silhouette, però, era tutt’altro che classica: mentre il blazer era oversize e strutturato, caratterizzato da linee nette e definite a partire dalle spalline imbottite, i soliti pantaloni con pinces coordinati hanno questa volta lasciato il posto ad un paio di bermuda che esaltavano la sua figura slanciata.

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Sotto al capospalla c’era ovviamente una camicia bianca candida, abbinata a cravatta nera. Chiudevano il tutto, inaspettatamente, delle slingback lucide affilatissime, en pendant.

Parliamo di una foggia di vestire che fonde volutamente quell’estetica tipicamente maschile con elementi prettamente femminili, provocanti persino, e che abbiamo visto diventare negli anni il marchio di fabbrica della star, attualmente tra le icone di stile più audaci del panorama mondiale. Il risultato? Di una raffinatezza senza tempo.

Anche il beauty look, allo stesso modo, ha seguito la scia della semplicità più sofisticata: il focus era una coda mossa né bassa né alta, ad effetto messy ma tirata indietro con precisione, probabilmente per lasciare che i suoi favolosi lineamenti, ed anche le sue invidiatissime sopracciglia folte, rimanessero al centro della scena.

Il trucco, naturale ma d’impatto, puntava tutto su una pelle radiosa e uno sguardo intenso, nei toni del nero e del grigio, perfettamente in sintonia con il resto della tenuta e l’atmosfera celebrativa della serata.

Perché Cara Delevingne era tra le protagoniste dei Billboard Women in Music Awards 2026

Se il suo outfit ha fatto senza ombra di dubbio la propria parte, il vero motivo per cui Cara Delevingne è stata tra le indiscusse, grandi protagoniste di questa edizione dei Billboard Woman in Music Awards è un altro: dopo essersi divisa per lungo tempo tra moda e cinema, la trentatreenne ha ufficialmente dato il via alla sua carriera musicale annunciando il primo tour per l’estate 2026, che toccherà ben undici città tra Europa, Regno Unito e Nord America.

In una recente intervista aveva descritto la musica come la sua “più grande paura e il suo più grande amore”, presentando il progetto come un’esplorazione del proprio flusso di coscienza, e pare che abbia finalmente deciso di buttarsi.