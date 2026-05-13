Margot Robbie trasforma la giacca da banda musicale nel trend più chic del 2026

Alla première londinese di 1536, Margot Robbie rilancia la giacca banda in versione couture tra dettagli gold, bumster e suggestioni rock chic

Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

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Margot Robbie lo ha fatto di nuovo. Dopo mesi di estetica ultra glamour e silhouette da bambola perfetta, l’attrice australiana cambia completamente registro e riporta sotto i riflettori uno dei capi più divisivi — e irresistibili — dei primi anni Duemila. Sul red carpet londinese di 1536, la giacca da banda musicale torna improvvisamente cool, sofisticata e incredibilmente contemporanea. E ora viene voglia di rovistare negli armadi vintage alla ricerca di quella dimenticata da anni.

La giacca di Margot Robbie è pura nostalgia fashion anni 2000

Certe giacche non tornano semplicemente di moda. Tornano con tutto il loro immaginario. E quella sfoggiata da Margot Robbie a Londra, sul red carpet della première teatrale di 1536, ha riportato improvvisamente alla mente i primi anni Duemila, i festival inglesi pieni di stivali infangati e Kate Moss che trasformava qualsiasi capo in un manifesto cool. Solo che oggi la “giacca da banda musicale” è meno indie rock e molto più sofisticata. Più affilata.

Margot Robbie ha scelto un look firmato McQueen della collezione primavera/estate 2026 di Seán McGirr e il risultato è uno di quei momenti moda che sembrano destinati a segnare una stagione intera. Non il classico completo da première, non il solito abito hollywoodiano costruito per piacere a tutti. Qui c’è carattere. C’è teatralità. E soprattutto c’è quella voglia di giocare con riferimenti storici e silhouette provocatorie che negli ultimi mesi sta conquistando le passerelle.

La protagonista assoluta dell’outfit è la giacca militare cropped nera, decorata con elaborate passamanerie dorate che ricordano le uniformi delle marching band britanniche. Un capo che potrebbe facilmente risultare caricaturale e che invece, addosso a Margot Robbie, diventa incredibilmente elegante. Il merito sta tutto nello styling calibrato al millimetro.

Margot Robbie alla première di 1536 a Londra con giacca militare McQueen nera e dettagli oro
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Margot Robbie alla première londinese di 1536

Da Kate Moss a Margot, la giacca banda cambia pelle nel 2026

Il bello di questo ritorno è che non sa di revival forzato. La giacca militare — chiamata anche Napoleon jacket — era ovunque nei primi anni 2000. La indossavano Kate Moss, Rihanna, Beyoncé, perfino Cara Delevingne anni dopo ne aveva fatto una specie di uniforme off-duty. Bastava una versione nera con dettagli oro, jeans skinny e stivali alti per sentirsi immediatamente dentro un editoriale di Vogue UK del 2008.

Margot però non si limita a riesumare una tendenza vintage. La aggiorna completamente. E lo fa scegliendo uno dei brand che più di tutti ha una storia legata a questo tipo di silhouette. Alexander McQueen aveva già lavorato sulle giacche militari nei primi Duemila, inserendole nelle sue collezioni con quell’estetica romantica, oscura e ribelle che ancora oggi rende l’archivio della maison così influente.

La versione scelta dall’attrice australiana è corta in vita, con spalle strutturate, colletto alla coreana e maniche lunghissime che coprono quasi le mani. Le passamanerie oro creano movimento sul nero opaco della giacca e alleggeriscono la severità del taglio. Non c’è nulla di rigido però nell’effetto finale. Anzi, il look funziona proprio perché alterna disciplina militare e sensualità contemporanea.

Sotto la giacca, l’attrice indossa una semplice maglia nera aderente. Una scelta intelligente. Perché lascia che siano costruzione e dettagli sartoriali a parlare davvero. Nessuna collana importante, nessun elemento superfluo. Solo piccoli orecchini dorati, una manicure nera lucidissima e la clutch Manta di McQueen stretta sotto il braccio.

Margot Robbie trasforma la giacca da banda musicale nel trend più chic del 2026
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Margot Robbie alla première londinese di 1536
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