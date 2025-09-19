Margot Robbie tra nude e sensualità brilla per il nuovo film

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Margot Robbie continua a far sognare il mondo, non solo per i suoi ruoli da protagonista, ma anche per il magnetismo che sprigiona ad ogni apparizione. L’attrice australiana, icona di stile e talento, riesce a trasformare ogni red carpet in un evento da ricordare, mescolando eleganza d’altri tempi e fascino contemporaneo. Dopo aver conquistato Hollywood con film di successo, come l’iconica pellicola di Greta Gerwig Barbie, oggi Margot affascina anche come regina del vintage, rispolverando capi d’archivio e rendendoli incredibilmente attuali. Che si tratti di un abito couture scintillante o di un look casual da street style, l’attrice incarna la perfetta combinazione di glamour e spontaneità che il gossip adora raccontare. Ed entra a pieno diritto nell’olimpo delle fashion icon contemporanee.

Margot Robbie, i look scelti per promuovere A Big Bold Beautiful Journey

Margot Robbie continua ad incantare il pubblico con i suoi ruoli e i suoi look: questa volta si è impegnata non poco per apparire sempre al top per il press tour del suo nuovo film, dove sembra che abbia compiuto un vero e proprio viaggio nella storia della moda, apparendo in una forma invidiabile a soli 11 mesi dalla nascita del suo bambino.

Per accompagnare l’uscita del suo nuovo film A Big Bold Beautiful Journey, dove la troviamo al fianco di un altro sex symbol di Hollywood come Colin Farrell, l’attrice australiana ha scelto una serie di look d’archivio che hanno trasformato ogni red carpet in una passerella d’alta moda. La sua è una dichiarazione di stile: il vintage non è nostalgia, ma rilettura contemporanea.

Margot ha dunque rispolverato capi iconici firmati Thierry Mugler, come il completo total pink del 1998 e un abito black and white che celebra la femminilità con linee grafiche e seducenti,

per poi rendere omaggio a Giorgio Armani con un modello Privé trasparente, ricamato e con scollatura vertiginosa sulla schiena, perfetto equilibrio tra sensualità e raffinatezza.

Fuori dal red carpet, la star non rinuncia alla sua anima fashion: irresistibile nel minidress jacquard bianco e nero di Celine by Phoebe Philo, abbinato a sabot con fibbia e occhiali oversize, oppure con jeans flare, bomber coordinato e l’intramontabile borsa Chanel 2.55 per un look dal sapore Seventies ma decisamente attuale.

Non è dunque soltanto il viaggio in macchina accanto a uno sconosciuto, interpretato da Colin Farrell, a catturare l’attenzione per questa nuova pellicola, ma anche la sfilata di outfit impeccabili che l’attrice ha regalato durante il press tour del film.

Margot Robbie, da Barbie a icona fashion dal sapore vintage

Ogni scelta di stile di Margot Robbie dunque è curata nei dettagli, dagli accessori minimal ma incisivi, come un bracciale rigido che illumina il Mugler da sera, alla giacca Principe di Galles che aggiunge carattere al quotidiano indossata sopra un top bra super easy. Quello che colpisce però è la naturalezza con cui Margot rende moderni pezzi storici: non è semplice revival, ma una vera reinterpretazione, in cui passato e presente si fondono grazie al taglio impeccabile e alla sicurezza con cui indossa ogni abito.

Eppure l’avevamo lasciata completamente calata nella parte della bambola più famosa del mondo, con la sua superba interpretazione in Barbie, mentre passava da un outfit rosa shocking all’altro.

Ora invece, grazie a questo nuovo ruolo, Margot Robbie dimostra la sua attititude ad interpretare stili differenti e anche a volte complicati da indossare, come quelli dal sapore vintage. Ma con lei la moda diventa narrazione e la star la trasforma in un linguaggio personale che parla di eleganza, originalità e rispetto per la maestria sartoriale. Con questi outfit Margot Robbie dimostra che il fascino delle grandi creazioni non tramonta mai: basta saperlo indossare con la giusta dose di carattere e leggerezza.